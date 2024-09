Max Verstappen (Red Bull) manda en unos primeros libres accidentados en Bakú

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el piloto más rápido este viernes en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima cita del Mundial, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), en una sesión muy accidentada, con los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), cuarto y séptimo, respectivamente. El tricampeón del mundo se puso en lo más alto en su última vuelta lanzada, marcando un tiempo de 1:45.546, tres décimas mejor que Hamilton (1:45.859) y su compañero, 'Checo' Pérez (1:45.922). A los pilotos les costó bajar en sus cronos en una pista con poco grip, además de lidiar con hasta tres banderas rojas que limitaron el tiempo de rodaje en las calles de Bakú. Solo Verstappen montó los neumáticos blandos en el inicio, con los dos pilotos del Alpine probando los duros, mientras el resto de la parrilla comenzó a trabajar con la goma dura. Todos comenzaron muy conservadores y con tiempos muy modestos, de hecho fue Oscar Piastri (McLaren) quien se puso en lo más alto con un lento 1:50.0. Poco a poco la pista se fue calentando y Lewis Hamilton se puso en lo más alto, aunque lejos del 1:40 de la mejor vuelta del año pasado. El británico y Charles Leclerc se intercambiaron esa momentánea primera posición, siempre con el medio, hasta que rozando el primer cuarto de hora llegó la primera bandera roja, aunque por problemas en el trazado con una pieza metálica y no por ningún accidente. Tras la reanudación, fue 'Mad Max' el que mejoró hasta el 1:47,2 en su tercera vuelta lanzada con el medio, aunque los pilotos todavía sin la confianza necesaria en un circuito en el que es clave buscar los límites. Leclerc no tardó en volver a ser el más rápido con un 1:46.6, dos décimas y media mejor que el mejor crono del neerlandés. Sin embargo, la sesión volvió a detenerse por una bandera roja que provocó el monegasco, que entró pasado en la curva 15 y se golpeó con el muro. El monegasco no pudo correr más, y estos libres se reanudaron cuando restaban solo 25 minutos. Fue entonces cuando tuvieron más protagonismo los neumáticos blandos, mejorando toda la parrilla los tiempos, y fue Hamilton el más rápido en su intento, colocándose primero al bajar a un 1:45.859, una décima mejor que Piastri y con Pérez cerrando el 'top 3' a siete décimas. Aunque todavía quedaba un incidente y una bandera roja más, con el argentino Franco Colapinto como implicado, al entrar con demasiada velocidad en la curva 6, sin espacio para corregir pese a intentar un contravolante. El único piloto que nunca había rodado en este trazado marchó toda la sesión por delante de su compañero, Alex Albon. Con solo 10 minutos por delante, Fernando Alonso, en un Aston Martin que no puede competir con los mejores, marcó una muy buena vuelta para llegar a colocarse quinto a medio segundo de la cabeza, aunque con récord del tercer sector. Hasta que Verstappen, en un Red Bull con nuevo suelo, se puso segundo en su primera vuelta lanzada con blandos, con los mejores dos primeros sectores de la sesión, a 36 milésimas de la vuelta de Hamilton. Finalmente, el neerlandés demostró que la escudería 'energética' quiere plantar cara en un circuito no demasiado favorable, con una buena última vuelta de Verstappen que le puso en lo más alto con tres décimas de ventaja sobre Hamilton y 'Checo'. Sin embargo, en el último sector, el más rápido, el RB20 seguía sufriendo. Alonso acabó séptimo (1:46.452) exprimiendo un Aston Martin que no está para mucho más, y Sainz finalizó cuarto (1:46.173), mejor que un Leclerc, noveno, que apenas rodó por su accidente.

