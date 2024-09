Exfuncionario de la Fed ve motivos para recorte de medio punto en la próxima reunión

(Bloomberg) -- El expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York William Dudley afirmó que hay margen para un recorte de tasas de medio punto en la reunión del banco central de la próxima semana.

“Creo que hay razones de peso para 50” puntos básicos, indicó Dudley el viernes en un foro organizado por el Comité de Bretton Woods en Singapur. “Sé por lo que yo abogaría”.

Dudley, quien dirigió el banco de la Fed de Nueva York hasta 2018, es columnista de Bloomberg Opinion y actualmente preside el Comité de Bretton Woods.

El exmiembro de la Fed mencionó la desaceleración del mercado laboral estadounidense, con mayores riesgos para el empleo que los persistentes desafíos para la inflación, al respaldar su proyección de una reducción de medio punto. También destacó los comentarios formulados el mes pasado en Jackson Hole por el presidente del banco central, Jerome Powell, en que enfatizó que no quería ver una mayor debilidad en el sector laboral.

Los comentarios de Dudley se producen pese a que datos publicados esta semana revelaron un inesperado aumento de la inflación subyacente en agosto, lo que refuerza las expectativas de un recorte de un cuarto de punto la próxima semana. Dudley señaló anteriormente que esperaba una reducción de 25 puntos básicos.

“La pregunta es: ¿por qué no se empieza de una vez?”, señaló Dudley. “Depende básicamente del presidente Powell ver cuánto apoyo tiene para ser más agresivo”.

Los mercados y los economistas siguen en desacuerdo sobre la trayectoria de la política monetaria estadounidense este año. Los swaps de tasas estadounidenses actualmente descuentan recortes por más de 100 puntos básicos en 2024, a medida que aumentan las expectativas de que la economía entre en recesión y necesite más apoyo.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se mostró “abierto” este mes a la posibilidad de un recorte mayor de las tasas y que abogaría por ello si fuera apropiado.

“Es muy inusual llegar a la reunión con este nivel de incertidumbre; normalmente, a la Fed no le gusta sorprender a los mercados”, destacó Dudley.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Dudley Sees Case for Half-Point Fed Rate Cut Next Week (2)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Chanyaporn Chanjaroen.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.