Borrell no entra a valorar si Venezuela es una dictadura aunque dice que su "calidad democrática no ha mejorado"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, no se ha pronunciado sobre si Venezuela es una dictadura, a raíz de unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que han provocado una crisis diplomática con el país latinoamericano, si bien ha reiterado que las últimas elecciones han demostrado que la calidad democrática "no ha mejorado". Así se ha expresado en una rueda de prensa desde la oficina del Parlamento Europeo en España, donde también ha confirmado que se reuniría con el opositor Edmundo González, con quien ha tenido un "contacto permanente". Preguntado por las declaraciones de Robles, el máximo responsable de la diplomacia europea ha dicho que no va a entrar a comentarlas. "Naturalmente sigo la política española, pero no creo que sea mi papel comentar las declaraciones de unos y de otros. Lo que sí es evidente es que estas elecciones han demostrado que la calidad democrática de Venezuela, que ya conocíamos antes, no ha mejorado", ha zanjado. ((Seguirá ampliación))

