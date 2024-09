Taylor Swift apoya la candidatura a la presidencia de Kamala Harris tras el debate

(Bloomberg) -- Taylor Swift anunció su apoyo a Kamala Harris el martes por la noche, minutos después de que la candidata presidencial demócrata concluyera su primer debate contra su rival republicano, Donald Trump.

El anuncio vincula a Harris con una fuerza singular en el mundo de la música que ofrece fortalecer su apoyo entre los votantes más jóvenes y femeninos, así como entre las personas LGBTQ. Conscientes de su potencial para movilizar a los votantes, los demócratas habían especulado durante meses con la posibilidad de que Swift respaldara su candidatura.

Swift, quien se autodenomina una “señora de los gatos sin hijos” —un término utilizado por el compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, para menospreciar a las mujeres sin hijos—, anunció su apoyo a Harris en una publicación de Instagram con una foto de ella con un gato en brazos.

La artista dijo que votará por Harris “porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda”.

“Creo que es una líder talentosa y de mano firme, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”, añadió.

Swift también elogió la elección de Harris del gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, diciendo que se sentía alentada e impresionada por una candidata “que ha estado defendiendo por décadas los derechos LGBTQ +, la FIV y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo”.

Trump desestimó el respaldo el miércoles, diciendo que “no es fan de Swift” y sugirió que la decisión podría perjudicar financieramente a la artista.

“Parece que siempre apoya a un demócrata, y probablemente pagará un precio por ello en el mercado”, dijo el expresidente el miércoles por la mañana en una entrevista en Fox News.

El equipo de Harris se apresuró a aprovechar el apoyo de Swift. Quentin Fulks, su subdirector de campaña, dijo que el respaldo “significa mucho para nosotros”.

“Es Taylor Swift. Respetamos su apoyo y es evidente que esta noche ha estado observando y prestando atención”, señaló Fulks.

La campaña compartió el apoyo de Swift en sus cuentas de redes sociales y comenzó a aceptar pedidos anticipados de pulseras de la amistad Harris-Walz, un guiño a los regalos que los fanáticos de Swift intercambian en sus conciertos.

Walz dijo estar “increíblemente agradecido” por el apoyo de Swift en una aparición en MSNBC, instando a su ferviente base de fanáticos a unirse a ella para apoyar la candidatura de Harris. “Swifties, KamalaHarris.com. Vayan allí y échennos una mano. Hagan que las cosas funcionen”, señaló.

Los fanáticos obsesivos de la superestrella del pop han estado escrutando de cerca sus cuentas de redes sociales y apariciones públicas en busca de signos de su lealtad en las elecciones. Swift apoyó al presidente Joe Biden y a Harris en 2020, y a lo largo de su carrera ha hecho una serie de otras declaraciones públicas a favor de políticos demócratas.

El seguimiento masivo de Swift ha crecido en el último año mientras realizaba giras internacionales y por todo el país, tocando en estadios deportivos con entradas agotadas, y mientras comenzaba una relación romántica con el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs Travis Kelce.

El éxito de su gira Eras la convirtió el año pasado, a los 33 años, en la multimillonaria más joven de Estados Unidos por mérito propio, según un análisis del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Golpe a Trump

Swift dijo el martes que se sintió motivada a hablar después de enterarse de que Trump usó sus cuentas de redes sociales para compartir imágenes de inteligencia artificial que hacían parecer que ella lo apoyaba.

“Realmente evocó mis temores en torno a la inteligencia artificial y los peligros de difundir información errónea”, dijo. También la llevó a concluir “que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales como votante en esta elección”.

Trump había cortejado activamente el apoyo de Swift, destacando que, cuando fue presidente, suscribió la Ley de Modernización de la Música, cuyo objetivo era proteger los derechos de autor de los músicos, un tema por el que la estrella del pop ha sido una defensora abierta.

“Joe Biden no ha hecho nada por Taylor y nunca lo hará. Es imposible que apoye al sinvergüenza de Joe Biden, el peor y más corrupto presidente de la historia de nuestro país, y que sea desleal al hombre que le hizo ganar tanto dinero”, escribió Trump en febrero —cuando Biden encabezaba la lista demócrata— en Truth Social, la plataforma de redes sociales de su propiedad.

El martes, el gobernador de California, Gavin Newsom, había advertido a Trump de que no menospreciara el respaldo de Swift.

“No hay que menospreciar ese respaldo”, dijo Newsom en declaraciones a la prensa. “Ella es un icono cultural. Algo grande ha sucedido en el mundo en términos de la energía y la vitalidad con la que se la asocia, el optimismo con el que se la asocia”.

En 2020, Swift también anunció su respaldo tras un debate, cuando Harris se enfrentó al entonces vicepresidente, Mike Pence.

Swift entró por primera vez en el discurso político de este año con una publicación en el que animaba a sus seguidores a votar en las primarias del Supermartes del 5 de marzo.

Desde el domingo —cuando fue fotografiada abrazando a Brittany Mahomes, la esposa de uno de los compañeros de equipo de Kelce, en el US Open—, Swift se ha enfrentado a duras reacciones por parte de sus seguidores a favor de Harris, algunos de los cuales se autodenominan “Swifties for Kamala”. En agosto, Mahomes señaló que le gustó una publicación de Trump en Instagram que incluía una lista de 20 temas que quiere priorizar en un segundo mandato.

Swift hizo su primer respaldo público en 2018, cuando apoyó al demócrata Phil Bredesen en la carrera por un escaño en el Senado de EE.UU. por Tennessee contra la republicana Marsha Blackburn. Se refirió a Blackburn, que ganó la elección, como “Trump con peluca” en un documental de 2020, criticando las posturas de la legisladora sobre la protección de los derechos civiles de las parejas homosexuales, la remuneración de las mujeres y la legislación contra la violencia doméstica.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Taylor Swift Endorses Harris for President After Debate (3)

