La española Sara Sorribes remonta a la croata Jana Fett y avanza a cuartos de final en Monastir

La tenista española Sara Sorribes ha ganado este miércoles por 5-7, 6-3 y 6-4 a la croata Jana Fett y se ha clasificado así para los cuartos de final del torneo de Monastir (Túnez), de categoría WTA 250 y que se está disputando sobre pista dura. Pese a romper dos veces seguidas el servicio de su contrincante en el inicio del primer set, Sorribes malgastó dicha ventaja (3-1) hasta verse 5-3 abajo. Entonces la castellonense reaccionó e hizo un 'break' en blanco (5-5), pero 'ipso facto' volvió a ceder su turno de saque. Ya no pudo levantar Sorribes esa situación, si bien cogió ánimos de cara al siguiente set. Así lo demostró para remontar del 1-2 al 4-2 y más adelante para contestar a un quiebre de Fett (4-3) con otra rotura inmediata (5-3), enfilando a continuación la victoria parcial. De cara al tercer set, la castellonense empezó con un 'break' a su favor y lo consolidó (2-0). Luego no materializó dos bolas de rotura en el tercer juego y lo pagó cediendo el servicio en el cuarto (2-2). No obstante, Sorribes se mantuvo firma con sus saques posteriores. En el noveno juego, la española aprovechó la segunda bola de rotura que le había brindado su 15-40 y, acto seguido, al servicio firmó el 6-4 definitivo. Después de tres horas y un minuto de partido, Sorribes accedió a la siguiente ronda, donde jugará contra la eslovaca Rebecca Sramkova o ante la francesa Clara Burel.

