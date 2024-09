López Obrador afirma que durante su gestión el Ejército respetó los derechos humanos

Ciudad de México, 10 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que durante su Administración las Fuerzas Armadas respetaron los derechos humanos, además de que no hubo desaparecidos por parte del Estado y no se torturó a nadie.

“Les agradezco también que se haya cumplido la instrucción, la orden de respetar los derechos humanos. Me satisface mucho el que podamos decir que en este Gobierno no hubo, por parte del Estado mexicano, desaparecidos, ni se torturó a nadie, no hubo masacres, no se reprimió a nuestro pueblo”, aseguró el mandatario.

Tras un mensaje de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a las Fuerzas Armadas del país, el gobernante mexicano exaltó el “apoyo” que tuvo durante su sexenio (2018-2024) del Ejército y de la Marina, al colaborar no solo en tareas de seguridad, sino también de rescate y construcción.

“Mi agradecimiento a las Fuerzas Armadas, a todas y a todos es público, es notorio, lo que hicimos juntos en este sexenio, las misiones que se cumplieron tanto por la Secretaría de Marina, como por la Secretaría de la Defensa (Sedena)", declaró.

Afirmó que ayudaron a garantizar la soberanía del país “sin alarde, sin prepotencia” y, con ello, se respetó la integridad del territorio.

“Quedó de manifiesto que México no es una colonia de ninguna potencia extranjera. México, por el esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados, es un país libre, independiente y soberano”, enfatizó.

También destacó que se avanzó en la construcción de la paz y la tranquilidad gracias a que se aprobó la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas ayuden en tareas de seguridad pública.

“Era contradictorio que teniendo soldados, marinos preparados, profesionales, instalaciones, equipo, no se pudiesen utilizar para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad de nuestro pueblo”, dijo.

Señaló también la creación de la Guardia Nacional en 2019 y sus 130.000 elementos, con una aceptación de la población del 75 %, según dijo.

También desestimó las críticas sobre la militarización en el país.

“Se equivocan los que, cuando tomamos la decisión de apoyarnos con las Fuerzas Armadas, hablaron de que íbamos a militarizar al país, no conocen nuestra historia y no conocen la historia de nuestras Fuerzas Armadas”, apuntó.

Dijo que los militares en México se distinguen de otras de otros países porque los soldados y marinos pertenecen "al pueblo".

“Ninguno, nadie (se ha) enriquecido o formado parte de la oligarquía de nuestro país y por eso es distinto”, aseveró.

López Obrador recibió cuestionamientos de la oposición por brindar mayor peso a las Fuerzas Armadas y su intención de trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, para aumentar la presencia de elementos frente al despliegue del crimen organizado en todo el territorio.

Diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han advertido del creciente poder de las Fuerzas Armadas por políticas de López Obrador, quien también les ha encargado administrar aeropuertos y aduanas, dirigir empresas del Estado y construir obras de infraestructura. EFE

