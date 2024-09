El PP reclama a Mónica García que Sanidad financie 'Enhertu' y 'Trodelvy' para dos tipos de cáncer de mama metastásico

El Partido Popular ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que el Ministerio de Sanidad financie con urgencia los fármacos 'Enhertu' y 'Trodelvy' para dos tipos de cáncer de mama metastásico. Además, durante el Pleno del Senado de este martes, le ha reprochado que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos haya rechazado "hasta en cuatro ocasiones" su financiación, "dejando a 3.000 personas sin acceso a este tratamiento por no estar financiado". "Estos fármacos han duplicado la supervivencia libre de progresión y, por supuesto, han reducido el riesgo de muerte. Dígame, señora ministra, si en la próxima reunión del próximo 26 de septiembre de la Comisión Interministerial de Precios van a aprobarse estos dos fármacos", ha preguntado el senador popular, José Manuel Aranda, a la ministra, quien ha evadido la pregunta sin dar una respuesta clara sobre la decisión que se tomará en la próxima Comisión. Así, ha recriminado a García que estos fármacos -'Enhertu', para la indicación de cáncer de mama metastásico HER2 Low, y 'Trodelvy', para cáncer de mama metastásico HR+ y HER2 -- no se financien para estas indicaciones "por criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud". Ante estas declaraciones, la ministra ha asegurado que "el Ministerio por supuesto que está comprometido con asegurar el acceso a todas las pacientes, a todos los medicamentos innovadores, asegurando, cómo no, ese acceso a todos aquellos tratamientos que sean de primera y de segunda línea". "España es un país pionero en los ensayos clínicos, casi 900 y un 30 por ciento son de fármacos oncológicos. Resulta complejo, por no decir imposible, de entender que un país que se enorgullece de ser pionero en los ensayos clínicos rechace la financiación de dos fármacos que tienen asegurada un progreso, una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes. La denegación de esta nueva indicación es un ejemplo claro de que no preocupa demasiado la innovación oncológica que sufre España en comparación con otros países", ha contestado el senador Aranda. A continuación, el senador popular ha mencionado los nombres de varias pacientes que están esperando que este tratamiento sea financiado por el Gobierno para poder acceder a él y que se encontraban este martes presentes en el pleno del Senado. "Yo quiero decirles una cosa desde la emoción. Hoy somos la voz de Victoria, de Sara, de Raquel, de Alejandra, de Nines, de Ángels y de todas las mujeres que necesitan 'Enhertu' y 'Trodelvy' para seguir viviendo. Para mantener la esperanza de que vuelva a salir un nuevo fármaco que permita cronificar su enfermedad tumoral. Por ellas, por sus hijos, por sus parejas, por las personas que no han logrado acceder a este fármaco", ha declarado Aranda. Así, se ha dirigido a la ministra pidiendo que "desbloquee su financiación" y que recuerde que "hay 6.600 mujeres que mueren anualmente por cáncer de mama metastásico y que es la principal causa de mortalidad de las mujeres entre 35 y 50 años". Aranda cerraba su intervención dando paso a una gran ovación de la bancada popular a las pacientes peresente este martes en la cámara alta. Por su parte, la ministra de Sanidad ha resaltado que en la Comisión Interministerial de Precios no solo interviene el Ministerio de Sanidad, sino otros ministerios y las comunidades autónomas, asegurando que "ha sido el Ministerio de Sanidad el que ha llevado en reiteradas veces la ampliación de financiación para estas dos indicaciones". "Queremos efectivamente que se amplíen esas indicaciones y por eso nos comprometimos con las mujeres con que desde el Ministerio íbamos a luchar y a pelear porque así fuera. Por eso también les digo que ahí tampoco podemos estar hablando de que España es un país en el que hay unas limitaciones y hay un bloqueo por parte del Gobierno al acceso de medicamentos. No es así, señor Aranda, no es así, señores del Partido Popular", ha aseverado García. En este sentido, la ministra ha resaltado que España es líder en "el acceso a aquellos medicamentos que todavía no están financiados, pero que si un profesional así lo decide puede utilizar el método del uso de medicamentos en casos especiales". "El profesional lo decide y la comunidad autónoma lo autoriza. Así que yo le pido a usted y a todo el Partido Popular que nos ayude a hacer realidad esta accesibilidad. Cuando volvamos a llevar a esto necesitamos que todos los actores que están implicados voten a favor de que se financien estos fármacos. Si es una preocupación honesta, también le diría que una manera de ayudar a los pacientes es esta, que le diga a las comunidades que gobierna el Partido Popular, que apoyen al Gobierno, que apoyen al Ministerio en estas iniciativas y también que apoyen al Ministerio en el plan de industria farmacéutica", ha concluido García. DECLARACIÓN DE CEUTA Y MELILLA COMO ZONAS DE DIFÍCIL COBERTURA Durante el pleno del Senado la ministra de Sanidad también ha sido preguntada sobre las medidas que ha adoptado el Ministerio de Sanidad para dotar de contenido el Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en relación con la declaración de Melilla y Ceuta como zonas de difícil cobertura. En esta cuestión, la senadora del Partido Popular, Isabel María Moreno Mohamed, ha acusado a la ministra de "haber abandonado" a Ceuta y Melilla con su "gestión e inacción". "La situación en nuestros territorios es una verdadera emergencia sanitaria y usted ni siquiera se ha enterado, señora ministra. Hace más de un año y medio que se declararon Ceuta y Melilla zonas de difícil cobertura y ¿qué han hecho? Absolutamente nada", ha declarado. Ante estas acusaciones, la ministra ha aseverado que el Ministerio "claro que ha hecho cosas" como "cambiar la dirección general y todos los equipos" y que "están cambiando todos los ejes de gestión para que haya una buena gestión". "Debemos reconocer que es cierto que las condiciones laborales y retributivas de los médicos de Ceuta y Melilla no son equiparables a los del resto de la Península, son mejores. Sí, son mejores. Lo siento mucho, pero cobran más. Pero que es fruto de una reflexión de entender la especial dificultad que tenemos para cubrir esos puestos", ha declarado.

Compartir nota: Guardar Nuevo