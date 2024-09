Ayuso se alegra de que Edmundo González reciba la protección de España pero pide al Gobierno reconocerle como "ganador"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que se alegra de que el excandidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González haya recibido la "protección" y el "resguardo" de España pero ha insistido en que el Gobierno central debe reconocerle como "ganador" de los comicios. En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, ha criticado que al Ejecutivo no le haya interesado "durante todo este tiempo la situación en Venezuela, ni en las manifestaciones, ni en las declaraciones públicas" y ha apuntado a que fue "esta semana" cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "empezó a tornar su discurso y a hablar de Edmundo González como un héroe". "Me alegro si esto ha sido para darle asilo a la Embajada de España después de haberlo hecho la holandesa. Claro que había que darle una protección, claro que hay que ponerle a resguardo", ha defendido. Ayuso ha manifestado que "el ganador de las elecciones" se haya visto "obligado a irse de Venezuela" ha dejado "desmoralizada a la oposición" pero ha subrayado que esto no quita que "sea reconocido en el futuro". "Ahí es donde nos tenemos que empeñar... Y también hay que ponerse en el lugar de este hombre que tiene 75 años, mucho dolor a sus espaldas, muchas amenazas y a su familia aquí, destrozada. Hay que ponerse en el lugar de esta gente perseguida que está siendo acorralada y que por tanto hacen lo que pueden", ha remarcado. Y es que para la jefa del Ejecutivo madrileño, "mientras no se reconozca inmediatamente su victoria, todo esto queda en saco roto, no sirve de nada". Preguntada por si le quiere recibir en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional (Puerta del Sol), ha indicado que "sería un honor" y tiene todo su "apoyo" pero en estos momentos "tan delicados" lo primero es "respetar su voluntad, su orden y después".

Compartir nota: Guardar Nuevo