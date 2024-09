Soler: "Muy contento con triunfo de etapa y ayudar a mis compañeros"

Madrid, 8 sep (EFE).- El español Marc Soler (UAE), ganador de la etapa de los Lagos de Covadonga y del titulo de corredor más combativo de la 79 edición, comentó su sensación de "acabar contento" por lograr una victoria y ayudar a sus compañeros a conseguir el maillot de la montaña y por equipos.

"Estoy muy contento con la Vuelta, conseguí una etapa y ayudé mis compañeros, para que Jay Vine lograr la montaña y el equipo el primer puesto por conjuntos. En total hemos ganado 3 etapas, estoy muy contento", señaló.

Soler dio mucho valor por haber sido designado corredor más combativo de la Vuelta, merced a sus múltiples escapadas durante toda la ronda.

"Siempre me entregué a fondo para entrar en las escapadas, lo di todo por el equipo y hemos tenido la recompensa deseada. No estamos en el podio de la general, pero igualmente he terminado muy contento", concluyó. EFE

