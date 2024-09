Rocío Flores disfruta con su familia del día de la Virgen de Regla en Chipiona

Cada 8 de septiembre, Rocío Jurado se dejaba ver por Chipiona disfrutando del día de la Virgen de Regla y, cómo no, en el balcón de la casa 'Mi abuela Rocío' con toda su familia esperando a que pasara para pedirle por todos los suyos. "Tengo una promesa de por vida de estar con ella todos los días 8 de septiembre" confesó en su día 'La más Grande' ante las cámaras, asegurando que ese día estaba por encima de cualquier cosa: "Eso no hay dinero que lo pague, ni eso ni muchas otras cosas". Ahora, años después de su fallecimiento ese balcón no vuelve a lucir igual, pero sí que ha habido una persona que le ha hecho el relevo a la artista: su nieta, Rocío Flores. Hoy, 8 de septiembre, la joven se ha dejado ver por sus calles junto a su pareja, su hermano David y las hijas de Gloria Mohedano. Luciendo una sonrisa en su rostro, Rocío ha atendido a la prensa y asegurando que todo está "bien" y se mostraba feliz ante las cámaras de poder disfrutar de un día tan señalado como este: "Todo perfecto".

