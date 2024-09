Ucrania muestra su "profunda preocupación" por el posible envío a Rusia de misiles balísticos desde Irán

El Gobierno de Ucrania ha criticado este sábado la "profundización" de la cooperación militar entre Rusia e Irán y ha expresado su "profunda preocupación" ante las informaciones sobre el posible envío de misiles balísticos a Moscú por parte de Teherán en medio de la invasión desatada en febrero de 2022. "La profundización de la cooperación técnico-militar entre Rusia e Irán plantea graves amenazas a la seguridad no sólo de Ucrania, sino de toda Europa, Oriente Próximo y el mundo", ha dicho el Ministerio de Exteriores ucraniano a través de un comunicado publicado en su página web. "Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que aumente la presión sobre Teherán y Moscú con el fin de proteger la paz y la seguridad internacionales", ha señalado, antes de reclamar a Irán que "evite cualquier envío de armamento y equipamiento militar a Rusia". Asimismo, ha recalcado que "hace más de dos años que Ucrania y los ucranianos sufren diariamente ataques terroristas rusos con todo tipo de armas letales, incluidos drones de producción iraní" y ha agregado que Teherán "debe demostrar con acciones, no con palabras, la sinceridad de las declaraciones de su cúpula política acerca de su no implicación a la hora de alimentar la mortal maquinaria de guerra rusa". "Advertimos al gobierno de Teherán de que si se confirma el hecho de la transferencia de misiles balísticos de Irán a la Federación Rusa, eso tendrá consecuencias devastadoras para las relaciones bilaterales entre Ucrania e Irán", ha zanjado, ante las informaciones de varios medios sobre esta posibilidad. Fuentes oficiales estadounidenses y europeas citadas por el diario 'The Wall Street Journal' indicaron el viernes que Irán ha enviado a Rusia misiles balísticos de corto alcance, en medio del incremento de la ofensiva militar en el este de Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Savett, afirmó el viernes que "cualquier transferencia de misiles balísticos por parte de Irán a Rusia implicaría un aumento drástico del apoyo iraní a la guerra de agresión rusa contra Ucrania". "Hemos advertido de la profundización de la alianza a nivel de seguridad entre Rusia e Irán desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania y estamos alarmados por estas informaciones", remachó, según la emisora Voice of America, sin que Irán o Rusia se hayan pronunciado por ahora al respecto.

Compartir nota: Guardar Nuevo