Nuria Marquès y Tasy Dmytriv firman un gran doblete de plata y bronce en los 200 estilos SM9

Las nadadoras Nuria Marquès y Anastasiya Dmytriv fueron las grandes protagonistas españolas en la jornada de este jueves en la natación de los Juegos Paralímpicos de París al lograr un gran doblete en los 200 metros estilos de la clase SM9 al conseguir la medalla de plata y de bronce respectivamente. El deporte acuático se sigue confirmando como la 'locomotora' del deporte paralímpico nacional, que ya ha superado las 36 medallas de hace tres años en Tokyo 2020. Entonces, 14 de ellas fueron en el Centro Acuático de la capital japonesa, ya superadas por las 15 en La Défense Arena, abarrotada día sí y día también, por esta gran actuación de una nadadora de presente y otra de futuro. En el equipo había muchas expectativas con estos 200 estilos SM9 y se confirmaron, con el único debe de la no presencia en la final de Sarai Gascón, que se quedó a 16 centésimas de meterse y acompañar a Nuria Marquès, sexta más rápida, y a 'Tasy' Dmytriv, cuarta. Horas después, los pronósticos no fallaron. La catalana había preparado con mimo esta prueba, mejorando sobre todo en su estilo más débil, la braza, el punto fuerte de su joven compañera de 16 años, que nadaba en la piscina parisina su segunda gran final individual tras el oro, el único hasta el momento en el agua, en los 100 braza SB8. Y Marquès fue decidida a por un metal dorado, librando una auténtica 'batalla' con la húngara Zsofia Konkoly, con la que alternó la primera plaza según iban discurriendo una prueba en las que fueron destacadas casi siempre. La magiar dominó la mariposa inicial, pero recibió la respuesta de la española en su especialidad, la espalda, mientras que Dmytriv parecía lejos de sus rivales. La andaluza no comenzó bien y tras los primeros 100 metros iba quinta justo cuando le tocó 'su' estilo. 'Tasy' fue demoledora y recuperó casi todo el terreno perdido, situándose en la tercera plaza de cara unos 50 metros que encabezaba Marquès por un escaso margen sobre Konkoly y con buena distancia sobre el resto de rivales. La nadadora catalana trató de aguantar a la húngara en el estilo libre, pero ni siquiera le bastó acabar con nuevo récord de España (2:34.19) porque su rival no aflojó y se quedó el oro con casi un segundo de renta, dejando con a Marquès con su segunda plata y tercera presea, por primera vez en sus tres participaciones paralímpicas, tras la plata de los 100 espalda y el bronce en el relevo 4x100 estilos mixto, con lo que ya suma siete metales en su carrera con 25 años. Por detrás, Dmytriv no pudo acercarse a las dos mejores, pero supo sufrir para asegurarse por apenas dos décimas el bronce (2:37.64), también su tercer metal en su debut siendo todavía una niña en los Juegos Paralímpicos, ya que también recibió el bronce del relevo 4x100 estilos tras nadar las series matinales. El resto de la jornada en la piscina no trajo más alegrías para España, donde lo más destacado por el cuarto puesto de Nahia Zudaire en los 100 metros braza SB7. Marian Polo acabó quinta en los 100 braza SB13 y Jian Wang Escanilla fue octavo en los 200 estilos SM9, mientras que el relevo mixto 4x50 puntos formado por Toni Ponce, Miguel Luque, Marta Fernández y Sarai Gascón fue sexto.

Compartir nota: Guardar Nuevo