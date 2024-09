Colombia rechaza declaraciones de fiscal paraguayo de falta de cooperación en caso Pecci

Bogotá, 6 sep (EFE).- La Cancillería colombiana rechazó este viernes las declaraciones del fiscal general paraguayo, Emiliano Rolón, en las que criticó una falta de colaboración por parte de las autoridades colombianas en la investigación del asesinato de Marcelo Pecci, fiscal antimafia asesinado en Colombia en 2022.

"La cooperación brindada por las autoridades colombianas ha permitido avanzar significativamente en la identificación de los autores materiales y esclarecimiento de los hechos. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso indeclinable y contundente para la investigación y pleno esclarecimiento de este hecho", expresó la Cancillería en un comunicado.

Además, agregó que el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, sostuvo este viernes una conversación con su homólogo de Paraguay, Rubén Ramírez, en la que reiteraron "el compromiso y la disposición de las autoridades colombianas y paraguayas para continuar brindando la cooperación judicial necesaria en el caso del fiscal Marcelo Pecci y en los que se requieran por los dos países".

Las declaraciones de Rolón llegaron el jueves después de que la familia de Pecci denunciara que no tiene acceso a la investigación que lidera el Ministerio Público sobre los posibles autores intelectuales del atentado contra la vida del funcionario.

Al respecto, Rolón dijo en una entrevista con un medio paraguayo: "Hoy hay una suerte de incomunicación. No sé si voluntaria o no, pero la Fiscalía de Colombia no nos atiende".

Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, próxima a Cartagena, adonde viajó con su esposa, Claudia Aguilera, para pasar la luna de miel. EFE

