Blinken dice que en los próximos días presentarán a Hamás e Israel la forma de "resolver" sus diferencias

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado este jueves que los negociadores estadounidenses, junto a los de Egipto y Qatar, presentarán en los próximos días a Israel y al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sus opiniones sobre la forma de "resolver" las diferencias restantes para lograr un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. "Me parece que realmente incumbe a ambas partes llegar a un sí en estas cuestiones pendientes. Y estamos manteniendo conversaciones muy activas, en primer lugar con nuestros socios en este esfuerzo, Egipto y Qatar. Y espero que en los próximos días compartamos con Israel, y ellos con Hamás, nuestras ideas, los tres, sobre cómo resolver exactamente las cuestiones pendientes", ha afirmado Blinken en una rueda de prensa desde Haití. Tras ello, ha resaltado que el acuerdo está listo en un "90 por ciento", si bien las cuestiones que quedan son "vitales" y están relacionadas con su aplicación, especialmente en la retirada israelí del corredor Filadelfia o la forma en que se intercambiarán los presos y rehenes. "Por muy cerca que hayamos estado y por muy cerca que creo que estemos de conseguir un acuerdo de alto el fuego, cada día que pasa en el que no se finaliza y las partes no dicen sí, es un día en el que ocurre algo más y hay un acontecimiento intermedio, que simplemente retrasa las cosas y corre el riesgo de descarrilar lo que es un carro de manzanas bastante frágil", ha añadido. Tras ello, ha expresado que la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudí pasa por la "calma" en la Franja de Gaza y el establecimiento de una "vía creíble" para implementar un Estado de Palestina. "Mis conversaciones con los israelíes y con los saudíes me han dejado muy claro que a ambos les gustaría mucho seguir adelante, pero hay un par de requisitos para que eso ocurra. El primero es la calma en Gaza, por lo que el alto el fuego es un requisito previo esencial para poder avanzar en la normalización. En segundo lugar, como ya hemos dicho, es una vía creíble para un Estado palestino", ha agregado.

