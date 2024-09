BlackRock reduce el riesgo en carteras modelo de US$131.000 millones

(Bloomberg) -- El mayor gestor de activos del mundo está retirando algunas fichas de la mesa a medida que los mercados entran en una “nueva fase” de turbulencias ante el ciclo de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal y las elecciones presidenciales estadounidenses.

Aunque el telón de fondo sigue siendo alcista, BlackRock Inc. está reduciendo su inclinación por la renta variable estadounidense y las acciones orientadas al crecimiento en favor de las acciones de valor y la renta fija, según una perspectiva de inversión vista por Bloomberg. Como resultado, miles de millones de dólares fluyeron entre los correspondientes fondos cotizados de BlackRock el jueves a medida que la firma ajustaba sus carteras modelo, dijo una persona familiarizada con el asunto.

“Si bien las ganancias siguen impulsándose, el nivel de sorpresas y las revisiones de las estimaciones sugieren una posible moderación de las ventajas impulsadas por las ganancias de los últimos 18 meses”, escribió Michael Gates, gestor principal de la cartera modelo Target Allocation ETF de BlackRock. “Estamos pasando de un periodo marcado por factores relativamente claros y estables a una nueva fase, que incluye una flexibilización por parte de la Fed y una potencial volatilidad estacional y relacionada con las elecciones”.

La reorganización de BlackRock llega en un momento crítico para los activos de riesgo. Los índices de referencia de la renta variable se han tambaleado en las últimas semanas en medio de una temporada de resultados en la que los inversionistas han cuestionado el repunte alimentado por la inteligencia artificial que ha impulsado a las acciones tecnológicas de megacapitalización a niveles altísimos. Mientras tanto, la Fed se encuentra al borde de un ciclo de flexibilización monetaria, a solo dos meses de las elecciones presidenciales de EE.UU., en las que las encuestas muestran que ambos candidatos están en un empate técnico.

En este contexto, BlackRock parece estar tomando ganancias tras inclinarse por las acciones de crecimiento previamente este año. Aunque los creadores de modelos de BlackRock siguen favoreciendo la tenencia de más acciones que bonos, el último ajuste redujo el tamaño de esa sobreponderación del 4% al 1%.

En el lado de la renta variable, el jueves entraron unos US$2.700 millones en el iShares MSCI EAFE Value ETF (ticker EFV), de US$18.000 millones, la mayor suma en un día desde la creación del fondo en 2005. Una cifra récord de US$1.000 millones salió del iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA), de US$5.600 millones; mientras que el iShares S&P 500 Growth ETF (IVW), de US$50.000 millones, perdió unos US$771 millones.

Mientras tanto, en el segmento de renta fija, al iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB), de US$33.000 millones, ingresó la cifra récord de US$2.300 millones. BlackRock Flexible Income ETF (BINC), de US$5.000 millones, absorbió casi US$1.000 millones en su mayor entrada en un solo día hasta la fecha.

Las carteras modelo —que agrupan fondos en estrategias listas para vender a los asesores— se han disparado en tamaño en los últimos años. Broadridge Financial Solutions estima que los activos de las carteras modelo alcanzarán probablemente los US$5,1 billones a finales de 2023, y podrían llegar a los US$11 billones en 2028. Solo BlackRock cuenta con unos US$131.000 millones en activos modelo.

