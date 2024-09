TCL presenta en IFA su nueva gama de productos con tecnología NXTPAPER

TCL ha presentado en la feria IFA de Berlín sus nuevos dispositivos con tecnología NXTPAPER, incluyendo dos 'smartphones' de la Serie TCL 50: el TCL 50 Pro NXTPAPER 5G y el TCL 50 NXTPAPER 5G, así como la nueva 'tablet' TCL NXTPAPER 14. Una tecnología que permite pasar de una pantalla convencional (con ajustes automáticos de color) a otra que imita el papel y ahorra consumo, revolucionando la experiencia de lectura y visualización en este tipo de productos tecnológicos. Los smartphones TCL 50 NXTPAPER buscan proporcionar una experiencia visual cómoda, reduciendo la fatiga ocular causada por el uso prolongado de las pantallas. Gracias a su tecnología NXTPAPER 3.0, la pantalla se ajusta automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno (con un brillo máximo de hasta 550 nits), minimizando la emisión de luz azul nociva y reduciendo los reflejos, convirtiendo estos dispositivos en "la opción perfecta para la visualización tanto en interiores como exteriores", tal y como afirman desde TCL. La compañía ha habilitado una tecla dedicada en el lateral de los nuevos móviles para activar el modo 'Max Ink' para transformar la pantalla en un formato de tinta electrónica, diseñado para minimizar la fatiga visual. Además, este modo facilita sesiones de lectura prolongadas y cómodas al no solo reducir las distracciones, sino también silenciar las notificaciones, creando un entorno ideal para sumergirse en un buen libro o un artículo. Con este modo activado la batería puede durar hasta 7 días con uso de lectura y 26 días en modo reposo. "En un mundo donde la era digital y el consumo de contenido están en su punto más alto, los consumidores exigen dispositivos que ofrezcan un alto rendimiento y facilidad de uso. Gracias a nuestra tecnología NXTPAPER, los 'smartphones' TCL 50 NXTPAPER y la tablet TCL NXTPAPER 14 establecen un nuevo estándar en comodidad y seguridad visual, ofreciendo a los usuarios una manera innovadora y emocionante de mantenerse conectados en un entorno digital en constante evolución", señala Jefferson Li, director general del Área de Telefonía Móvil de TCL. Certificados por TÜV, SGS1 y Eyesafe2, y equipados con un asistente integrado para el cuidado de la vista, estos dispositivos promueven hábitos de visualización saludables. Combinados con una pantalla FHD+ de 6.8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, los terminales TCL 50 NXTPAPER ofrecen un rendimiento fluido y natural, asegurando que cada desplazamiento, deslizamiento y escena de acción se vean suaves. UNA GAMA DE ENTRADA QUE NO DESCUIDA LA CÁMARA El TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, que sale a la venta por 279,99 euros, y el TCL 50 NXTPAPER 5G, que parte de los 229,99 euros, cuentan con una cámara trasera de 108 MP. El hermano mayor incorpora además una cámara frontal de alta resolución de 32 MP, ideal para 'selfies' y optimizada para el uso diario. El TCL 50 Pro NXTPAPER 5G alcanza los 512 GB de almacenamiento interno, asegurando un acceso rápido y una multitarea eficiente. Este espacio permite a los usuarios guardar una gran cantidad de fotos y videos en alta resolución sin comprometer el rendimiento del dispositivo. Además, ambos dispositivos incluyen funciones esenciales, como NFC multifunción integrado para pagos más seguros y mejoras sólidas de seguridad para proteger los datos del usuario. La versión Pro también permite añadir una funda protectora tipo Flip y T-Pen3. Estos accesorios no solo brindan protección al dispositivo, sino que también mejoran su funcionalidad, facilitando tareas como tomar notas y hacer bocetos. En el marco de este evento también se ha presentado TCL NXTPAPER 14, la primera 'tablet' que incorpora la tecnología NXTPAPER 3.0. Este dispositivo, que cuenta con una pantalla de 14,3 pulgadas y resolución 2,4K, llegará próximamente a España por 399,99 euros.

Compartir nota: Guardar Nuevo