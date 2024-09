(Previa) El todopoderoso Barça quiere conquistar su quinta Liga F consecutiva con la amenaza del Real Madrid

El todopoderoso FC Barcelona quiere conquistar su quinta Liga F consecutiva, que arrancará este fin de semana frente al Deportivo de La Coruña en Riazor, y en la que tendrá la amenaza de un Real Madrid que ha renovado su plantilla y aspira a pelearle más de cerca el título, mientras que el Atlético de Madrid tratará de mantenerse en posiciones altas y borrar pronto el sinsabor de la previa de la Champions League. El conjunto culé, con el debutante Pere Romeu en el banquillo, empezará el camino hacia su quinto título seguido después de un verano en el que ha incorporado a la delantera polaca Ewa Pajor y la atacante portuguesa Kika Nazareth. Los dos fichajes reforzarán una plantilla de altísimo nivel con el talento de Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Salma Paralluelo o Caroline Graham Hansen, todas ellas nominadas para el Balón de Oro de la pasada temporada. Las blaugranas conquistaron el pasado curso los cuatro títulos en juego: Liga F, Supercopa de España, Copa de la Reina y Champions League, y están ante el difícil reto de igualar algo histórico. Su ambición insaciable las empujará a luchar por repetir esos éxitos. Para ello vuelven a partir como grandes favoritas, debutando en la Liga F ante el recién ascendido Dépor. Las coruñesas regresan a la Primera División tras tres temporadas en 1ª RFEF y tratarán de mantener la categoría. No tendrán el rival más sencillo para comenzar la temporada, pero con el apoyo de Riazor y su ilusión de seguir en la élite del fútbol femenino tratarán de competir ante el actual campeón de todos los títulos nacionales. Con el objetivo de plantar cara al Barça se postula el Real Madrid, que ha sido segundo en las dos ediciones anteriores de la Liga F, y que se ha renovado profundamente con las incorporaciones de las españolas campeonas del mundo Eva Navarro y Alba Redondo, además de la alemana Melanie Leupolz o la francesa Maëlle Lakrar, sin olvidar a las ex del Levante María Méndez y Antonia Silva, y la sueca Filippa Angeldahl. Todo ello conjuntado con las renovaciones de futbolistas claves el pasado curso como Teresa Abelleira, Sandie Toletti, Linda Caicedo o Athenea del Castillo, y la recuperación de Caroline Weir, que se lesionó en septiembre del año pasado después de ser una de las mejores jugadoras de la competición en la temporada 2022/23. El conjunto dirigido por Alberto Toril debutará ante otro recién ascendido, el Espanyol, que vuelve a la Liga F tras tres temporadas en Segunda División y que lo hace con la presencia en el banquillo de Sara Monforte, entrenadora en las últimas tres campañas en el Villarreal, al que ascendió y con el que ha militado en la máxima categoría. En el presumible tercer lugar aparece el Atlético de Madrid, que quiere desquitarse de la decepción en la Liga de Campeones, de la que quedó eliminado en la fase previa. El equipo dirigido por Víctor Martín ha perdido este verano a jugadoras clave como Leicy Santos, Ludmila da Silva o Eva Navarro, y ha incorporado a futbolistas de mucha calidad como Gio Garbelini, Tatiana Pinto, Synne Jensen o Fiamma Benítez. El nuevo proyecto del Atleti se pondrá a prueba en esta jornada 1 de la Liga F ante un Granada dirigido por el exentrenador colchonero Arturo Ruiz, que tratará de conseguir la salvación por segunda temporada seguida e incluso sufrir un poco menos que en el pasado curso, cuando lo logró de forma agónica en la última jornada. LUCHA POR LA CUARTA POSICIÓN En cuarto lugar de favoritismo parte el Athletic Club, que la pasada campaña fue la gran revelación al acabar en el quinto puesto tras ser el tercer mejor equipo en la segunda vuelta. Con David Aznar en el banquillo y la continuidad de sus pilares Nahikari García, Ane Azkona, Adriana Nanclares, Maddi Torre, Nerea Nevado o Irene Oguiza, el cuadro bilbaíno tratará de pelear por las posiciones europeas. Para ello se ha reforzado además con la centrocampista Leire Baños, procedente del Levante UD y donde firmó una excelente actuación en la pasada campaña. Precisamente las 'granotas' serán el primer rival liguero del Athletic; con el apoyo de Buñol, lejos de pelear por plazas europeas, el objetivo de las levantinistas será mantener la categoría de la forma más holgada posible. Después de acabar en la cuarta posición en el último curso, la mala situación económica de la entidad les ha obligado a desprenderse de futbolistas clave como Núria Mendoza, Paula Tomás, Alba Redondo, María Méndez, Antonia Silva, Leire Baños o Natasa Andonova, que no han sido sustituidas con jugadoras del mismo nivel, con lo que las aspiraciones serán menores para las dirigidas por Roger Lamesa. Para aprovechar el posible bajón del Levante UD estarán el Madrid CFF y el Costa Adeje Tenerife, que se medirán en esta primera jornada en busca de postularse para ocupar puestos cabeceros. El cuadro madrileño ha perdido figuras importantes como Gio Garbelini, Luany Vitoria, Ana González o Itziar Pinillos, pero ha incorporado a nombres de buen nivel como Kayla McKenna, Núria Mendoza o Bárbara López. También ha tenido cambio en el banquillo, con la marcha de Víctor Martín y la llegada del debutante Juanjo Vila. El mismo objetivo tendrá el conjunto canario, que estrenará también inquilino en el banquillo con la contratación de Eder Maestre tras la salida de José Herrera. El equipo insular ha conseguido mantener buena parte de su base del curso pasado, apuntalada por los fichajes de Cinta Rodríguez y Claudia Iglesias, y luchará por mejorar la octava posición del último curso, y acercarse a las posiciones cabeceras. En un escalón inferior parten en principio Sevilla y Real Sociedad, que se medirán en la primera jornada también. Las hispalenses afrontan una profunda reconstrucción tras las marchas de futbolistas fundamentales como Amanda Sampedro, Cristina Martín-Prieto, Inma Gabarro o Toni Payne, además del técnico Cristian Toro, que llevaba seis temporadas dirigiendo la nave sevillista. En su lugar han llegado jugadoras interesantes como Lucía Corrales, Lucía Moral, Paula Partido, Natalia Padilla, Alicia Redondo o Fatou Kanteh, que se sumarán a la canterana Alba Cerrato, máxima goleadora del último Europeo sub-17, o la portera Esther Sullastres, como pilares que se mantienen del curso pasado. Las donostiarras por su lado también han cambiado de técnico después de las cuatro temporadas de Natalia Arroyo en el banquillo, sucedida por José Luis Sánchez Vera, que tratará de devolver a las Nerea Eizagirre y Sanni Franssi a las posiciones cabeceras. Además, los fichajes de la francesa Claire Lavogez o la checa Klara Cahynová les darán un impulso extra para intentar ilusionar a una afición que no ha tenido muchas alegrías en las dos últimas campañas. DUELOS POR EVITAR EL DESCENSO En una batalla diferente estarán Eibar, Betis, Valencia y Levante Badalona, que se enfrentarán esta jornada en duelos entre equipos que no quieren sufrir con el descenso tras años complicados. Armeras y béticas jugarán en Ipurua un duelo competido y en el que sumar los tres puntos puede ayudar a afrontar con tranquilidad este inicio de curso. Por su lado, Valencia CF y FC Levante Badalona vivirán un choque de reencuentros. En el cuadro catalán, Berta Pujadas y Macarena Portales jugarán frente a su exequipo, mientras que Yasmin Mrabet hará lo propio enfrentándose al conjunto que capitaneó la pasada temporada. Ambos parten con las aspiraciones de salvarse cuanto antes y no sufrir como la anterior campaña para garantizar su presencia en la Liga F.

