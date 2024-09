Von der Leyen, sobre la paridad de género en su equipo: "Si no la reclamo, no la consigo"

Bruselas, 4 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que seguirá trabajando por un equipo de comisarios con un número de paritario de hombres y mujeres, algo que hasta ahora no ha logrado, y lamentó que la igualdad de género en puestos de responsabilidad nunca se consigue de forma natural y debe buscarse expresamente.

Von der Leyen, que presidirá la Comisión Europea por segunda vez, había pedido por escrito a los gobiernos europeos que nominaran a un hombre y a una mujer para tener en su mano la posibilidad de formar un equipo de comisarios paritario, pero sólo Bulgaria ha atendido su petición y el resto han enviado a un total de diecisiete hombres y siete mujeres.

"Representamos a los ciudadanos de la UE y la mitad de ellos son mujeres. En toda mi vida política he luchado para que las mujeres tengan acceso a puestos de liderazgo y de toma de decisiones. Y mi experiencia es que si no lo reclamo, no lo consigo. No viene de forma natural", lamentó Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas.

La alemana se mostró convencida de que, si no hubiera hecho esa petición específica a los Estados miembros, no se hubiera creado el impulso para buscar el equilibrio de género y los países hubieran nominado a aún menos mujeres.

"Sin duda es un proceso complicado, pero eso en absoluto cambia mi convicción y determinación", dijo Von der Leyen, que subrayó que el criterio de género debe tener su peso igual que lo tienen la procedencia geográfica, el color político y, principalmente, la experiencia política de alto nivel.

Tal y como están las cosas ahora, si la alemana elige a la candidata búlgara por delante de su homólogo masculino, diez países tendrían representación femenina en la próxima Comisión Europea (ocho nominadas que se suman a Von der Leyen y Kaja Kallas como jefa de la diplomacia comunitaria) frente a diecisiete hombres.

Sería un paso atrás respecto al anterior equipo de Von der Leyen en 2019, que comenzó con 15 hombres y 12 mujeres y alcanzó los 14 hombres y 13 mujeres tras una dimisión a mitad del mandato.

"Aún no he visto a todos los candidatos potenciales. Con todos los jefes de Estado y de Gobierno he hablado de los diferentes nombres, las diferentes posibilidades, y por supuesto reconozco que para ellos es difícil a veces", apuntó Von der Leyen.

Existen situaciones, señaló, en las que el hombre está mejor cualificado o en las que la mejor candidata renuncia a ser nominada. "Tenemos diferentes factores, pero para mí es importante que nos tomemos en serio este tema", aseguró.

Con todos los nombres en mano, Von der Leyen tiene ahora que distribuir todas las carteras, tanto en cuanto a rango (vicepresidencias) como por los temas de los que se responsabilizará cada comisario, con áreas como la economía, la industria y la defensa entre las más deseadas por los aspirantes.

Otorgar carteras de mayor peso y vicepresidencias a las candidatas mujeres puede ser una forma de compensar el desequilibrio numérico de género.

El Parlamento Europeo ha invitado a Von der Leyen a reunirse con los jefes de los grupos políticos y la presidenta de la institución el próximo 11 de septiembre para presentarles la distribución final de su equipo, aunque no está claro si lo hará público antes o después de ese encuentro a puerta cerrada.