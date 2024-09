Cuerpo oficializa ante el Congreso el nombramiento de Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado ante el Congreso de los Diputados el nombramiento del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, como nuevo gobernador del Banco de España para los próximos seis años, en sustitución de Pablo Hernández de Cos. Durante su intervención, a petición propia, en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, Cuerpo ha defendido la designación de Escrivá como nuevo gobernador, ya que cuenta "con una formación y experiencia idónea". "Si vamos a la propia normativa de autonomía del Banco de España, lo que dice es que exige de manera explícita que el candidato a gobernador tenga reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios", ha explicado el ministro de Economía. En este sentido, Cuerpo ha subrayado que Escrivá cuenta con la "cualificación técnica necesaria, reconocida, acreditada", además a través de su amplia experiencia, en las más importantes instituciones financieras y en numerosos organismos públicos y privados. Además, el ministro ha puesto en valor que posee un "profundo conocimiento" del propio Banco de España, que es la institución a la que pertenece como trabajador público y en la que ha desempeñado buena parte de su carrera. Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá a su Majestad el Rey el nombramiento de José Luis Escrivá Belmonte como nuevo gobernador del Banco de España. Escrivá se convierte así en el primer ministro en el ejercicio de sus funciones en la democracia que pasa directamente a ocupar el cargo de gobernador. Solo existe un precedente parecido, cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, pasó de la Secretaría de Estado de Hacienda al Banco de España como su máximo dirigente. El nombramiento permitirá a Escrivá acudir la semana que viene a Frankfurt a la próxima reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) que se celebra el 12 de septiembre. Escrivá, que en la pasada legislatura fue ministro de Seguridad Social, ha protagonizado algunos desencuentros con el Banco de España y con su ex gobernador acerca de estudios que ha publicado el organismo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la necesidad de reformas, en algunos casos en sentido contrario a las propuestas por el Ejecutivo. En mayo de 2022 el ministro llegó a asegurar que los análisis del Banco de España adolecían de "falta de sofisticación" y no aportaban "ningún elemento nuevo" sobre el futuro de las pensiones. VUELVE AL BANCO DE ESPAÑA José Luis Escrivá tiene una amplia formación y experiencia profesional en el ámbito de la macroeconomía y las finanzas. Licenciado en Ciencias Económicas y con postgrados en Análisis Económico y Econometría, además de sus puestos como ministro, primero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la pasada legislatura, y ahora al mando del departamento de Transformación Digital, ha sido jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (1999-2004) y asesor del Instituto Monetario Europeo (1993-1999). En el Banco de España, ocupó la Subdirección del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y fue jefe de la Unidad de Investigación Monetaria en el organismo de la madrileña calle de Alcalá. Además, ha sido presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea (2015-2019) y presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (2014-2020), además de economista-jefe y director del Servicio de Estudios del BBVA (2004-2010). ROTAS LAS NEGOCIACIONES CON EL PP Aunque se trata de un pacto no escrito, es habitual que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador del Banco de España se acuerden entre el PSOE y el PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador. Sin embargo, en esta ocasión, los 'populares' rompieron las negociaciones y descartaron proponer un nombre para subgobernador cuando se conoció extraoficialmente que el ministro dirigiría el Banco de España. "No se puede pasar de un Ministerio a dirigir esta institución", afeó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

