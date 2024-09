Luis Canut comparte orgulloso su carnet de la ONCE

Desde que comenzara a sentirse mejor, las redes sociales de Luis Canut han servido como su diario para compartir sus avances y sus mejorías. Hace poco más de un mes que el marido de Patricia Pérez recurría de nuevo a sus redes para celebrar con sus seguidores que había recibido el alta tras un año de rehabilitación en el área de Neurología Hoy, compartía en su perfil una imagen que no dejaría a nadie indiferente: de pie, con gafas de sol y apoyándose en su bastón de ciego, mostraba orgulloso su carnet de afiliación a la ONCE. La imagen venía acompañada de un texto en el que compartía cómo se siente en estos momentos: "Hombre valenciano ciego feliz y orgulloso con su recién estrenada, afiliación a ONCE". También aprovechaba para hablar de cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida y de cómo va a afrontar este nuevo reto al que se enfrenta: "He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad pero no todas... Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente y con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil porque como me dijeron, "No hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE...". Y, como no podía ser de otra manera, aprovechaba también para agradecer el apoyo recibido en estos momentos y nombraba a su queridísima esposa, Patricia Pérez: "1000 gracias a todos por el cariñoso recibimiento tanto a mí, como @patriciaperezoficial... #estonopara".

