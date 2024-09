Un alto cargo de Hamás achaca a Netanyahu la muerte de seis rehenes en Gaza por su postura negociadora

Un alto cargo del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado este lunes que los seis rehenes cuyos cadáveres fueron recuperados durante el fin de semana por el Ejército de Israel habrían vuelto con vida en caso de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hubiera aceptado un acuerdo de alto el fuego en el enclave. Jalil al Haya, quien encabeza además el equipo negociador del grupo islamista en las negociaciones, ha señalado que el grupo ha mostrado "flexibilidad" en las negociaciones y ha criticado que Netanyahu haya impuesto "nuevas condiciones" en las conversaciones, lo que ha imposibilitado un acuerdo entre las partes. Así, ha detallado que entre estas condiciones figuran su negativa a liberar a presos palestinos de avanzada edad condenados a cadena perpetua y la insistencia en mantener tropas desplegadas en el corredor Filadelfia, situado en la frontera con Egipto, una medida respaldada la semana pasada por el Gobierno de Israel. Por ello, ha reiterado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que no habrá acuerdo sin la retirada de tropas de Israel de los corredores de Filadelfia y Netzarim --en el centro de la Franja-- y ha agregado que los palestinos "no se rendirán" hasta lograr que se materialicen sus exigencias de cara a un fin del conflicto. Al Haya ha sostenido además que el grupo estaba dispuesto a firmar el acuerdo hasta el cambio de postura de Netanyahu y ha apuntado que "la última propuesta israelí fue presentada el 27 de mayo". "Fue presentada por la ocupación israelí y adoptada por (el presidente estadounidense, Joe) Biden, palabra por palabra", ha relatado. "Estados Unidos fue al Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas) y fue adoptada allí. Hamás aplaudió los principios presentados por Biden y la decisión del Consejo de Seguridad. Esperábamos una oportunidad para un acuerdo. Nos mostramos de acuerdo con las conversaciones", ha argumentado, antes de cargar contra Netanyahu por "afirmar falsamente" que el grupo había rechazado la propuesta. En este sentido, ha asegurado que Hamás "aceptó la propuesta israelí presentada el 29 de mayo". "Sólo enviamos preguntas a los mediadores, que confirmaron que todas ellas fueron aprobadas", ha remarcado, al tiempo que ha criticado al Gobierno de Estados Unidos por su postura en el proceso y la falta de avances. "Por desgracia, Estados Unidos está siguiendo dos caminos. Por una parte, quiere un acuerdo, pero no presiona a los israelíes. Por otra, propaga una atmósfera de esperanza y positividad que no es cierta", ha subrayado Al Haya, quien ha añadido que las autoridades israelíes se han negado a alcanzar compromisos en los últimos contactos indirectos. Por último, ha destacado que el grupo preguntó recientemente a los mediadores sobre posibles avances durante las últimas dos semanas de contactos, si bien ha abundado en que "dijeron que no han logrado nada con los israelíes". "A día de hoy, desafortunadamente, hay negociaciones sobre las nuevas condiciones presentadas por Netanyahu, lo que no es una forma aceptable de negociar", ha remachado. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7 de octubre, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. La ofensiva deja hasta la fecha más de 40.700 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 660 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o colonos.

