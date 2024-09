Toni Ponce estrena su medallero en París con una "agridulce" plata en 100 braza S5

El nadador catalán Toni Ponce consiguió este domingo la decimoquinta medalla para la delegación española en los Juegos Paralímpicos de París tras conseguir la plata en los 50 metros braza de la clase S5, un metal que no terminó de dejarle contento porque se veía con capacidad para más. Ponce, doble medallista hace tres años en Tokio, en ambos casos también de plata, sumó una tercera a nivel paralímpica repitiendo la que logró hace tres años en la capital japonesa y después de remontar desde la tercera plaza, aunque consideró que había quizá dejado pasar una buena oportunidad para haberse colgado el siempre ansiado y soñado oro. Doble campeón del mundo de la disciplina, el barcelonés había sido el más rápido en las series matinales, pero aunque por la tarde fue capaz incluso de bajar un segundo, no le fue suficiente ante el poderío del suizo Leo McCrea, al que había superado precisamente en las dos anteriores finales mundialistas. El catalán recalcó en zona mixta que intentó "apretarlo con todo", pero su suizo, que tiene "más palanca" que él, se lo puso "más complicado". "Realmente ha hecho un carrerón y ha hecho mejor marca personal, pero sé que si hubiera estado en mis marcas, hubiera ganado, pero estos son los Juegos, todo presión. Estoy más contento que a lo mejor la plata en Tokio", reconoció. "Agridulce, como siempre. Soy hombre más de plata en Juegos que en otra cosa, pero lo hemos luchado. Teníamos una gran opción, pero no ha salido, aunque estamos satisfechos porque hemos estado otra vez allí peleando hasta el final", señaló Ponce sobre su éxito. El nadador español pasó los primeros 50 metros en la tercera posición y ya había cedido mucho terreno sobre McCrea, dos segundos que le obligaban a una vuelta de máximo nivel. Ponce lo dio todo, pero sólo le bastó para superar al ucraniano Danylo Semenykhin porque el suizo no aflojó y tocó la pared en 1:27.15 por los 1:29.43 del catalán. "Llevo unos días con presión, que la cabeza, a mí no me ha ayudado nada. Íbamos muy fuertes, pido disculpas, en mi caso, a mi entrenador Jaume (Marcé), porque considero que estaba muy fuerte y me ha preparado muy bien, pero no ha salido por presión, porque la cabeza no estaba, por lo que sea, pero hay que llevarlo y hemos intentado llevarlo lo mejor posible. No ha podido ser, pero también contentos que tenemos otra medalla", subrayó. Además, no escondió que "es complicado" lidiar con la presión, que él trabaja con su psicólogo con el que está "muy contento". "Cada día hablaba con él, me ayudaba", puntualizó. "Me exijo, claro que me exijo, soy yo el que me exige, a mí nadie me mete presión de la gente que me quiere", recalcó. "Yo, realmente, la presión que me puedan meter la gente que realmente no sabe lo que he trabajado, realmente me da igual. Si realmente saben quién es Toni Ponce, fuera de la piscinas y quiénes estamos ahí, mi equipo, toda la parte más cercana a mí de la natación, esa nunca me exige. Es más, estarán todos fastidiados, tristes, porque no ha podido ser, pero la presión no me la pone la familia", prosiguió. El barcelonés trató de evitar "en caliente" decir que estos han sido sus últimos Juegos. "En caliente diría que me voy ya, porque es mucha presión, pero no quiero avanzarme. Sí que ya tenía bastante claro que podían ser mis últimos porque quiero dedicar mi vida a mi familia", confesó. De todos modos, el español reiteró que estaba "muy contento" porque "realmente" tiene "un muy buen palmarés", aunque duda que eso acabe siendo una motivación para otro ciclo. "No creo que me veáis en Los Ángeles, esto es muy bueno, pero muy complicado. Y yo estoy ahora en una etapa familiar muy chula y no quiero que a la larga diga 'Hostia, me he perdido años de mi niño llevándole al colegio'. Quiero hacer mi vida con mi mujer, ahora el que tiene que decir que hay que parar un poco soy yo", sentenció. Del resto de la jornada, hubo otros tres nadadores en finales por la tarde, aunque ninguno estuvo cerca de las medallas en sus respectivas pruebas con Miguel Luque terminando sexto en los 150 estilos SM4, Nahia Zudaire, octava en los 200 estilos SM8, Miguel Luque, sexto en los 150 estilos SM4 y Daniel Ferrer, descalificado en los 200 estilos SM3.

Compartir nota: Guardar Nuevo