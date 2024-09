Nintendo podrá prohibir compartir contenido de sus juegos en plataformas como YouTube si detecta infracciones

Nintendo ha actualizado sus pautas de contenido de juegos que se comparten en plataformas como YouTube, Twitch y otras redes sociales, de manera que podrá prohibir el uso de contenido de sus juegos si detecta infracciones, como, por ejemplo, la publicación de contenido que perjudique la experiencia de juego en el modo multijugador. Los 'streamers' y creadores de contenido de videojuegos habitualmente comparten contenido en el que se muestra cómo juegan a una partida de un videojuego, dan a conocer características especiales de un título o simplemente utilizan sus imágenes y crean composiciones en las que se incluyen elementos de videojuegos. Así, estas publicaciones se comparten en plataformas de intercambio de imágenes y vídeos en línea, como pueden ser YouTube y Twitch, o redes sociales como X (antigua Twitter), Facebook o Instagram. En el caso de Nintendo, permite a los usuarios y 'streamers' "expresarse creativamente" compartiendo sus propios vídeos e imágenes originales, en los que se utiliza contenido de los juegos de Nintendo. Sin embargo, para ello, los creadores de contenido deben respetar algunas "reglas básicas", como, por ejemplo, compartir este contenido en los "sitios apropiados". En este sentido, una de las pautas que recoge la compañía de videojuegos es que se "reservan el derecho" de oponerse a cualquier contenido que consideren "ilegal, infractor, inapropiado o que no se ajuste a sus Pautas". Ahora, Nintendo ha actualizado sus políticas para estas plataformas, añadiendo a esta pauta que también se reservan el derecho de "no permitir el uso de contenido de juegos de Nintendo en caso de que se produzcan dichas infracciones". Es decir, los usuarios podrán seguir publicando y monetizando sus vídeos y canales siempre que utilicen los métodos de monetización especificados por Nintendo, no obstante, en caso de que cometan las infracciones marcadas en las pautas, la compañía podrá prohibir directamente al usuario en cuestión el uso de contenidos de sus juegos. Así lo ha detallado la compañía japonesa en una actualización en su documento de Pautas de contenido de juegos de Nintendo para plataformas de intercambio de imágenes y vídeos en línea. Siguiendo esta línea, también se han ajustado las acciones consideradas como infracciones. En concreto, además de las pautas que se incluían previamente, Nintendo ha añadido como contenido inapropiado aquel que implica acciones que pueden considerarse como perjudiciales para la experiencia de juego en los modos multijugador, por ejemplo, "interrumpir intencionalmente el progreso del juego". Igualmente, otra de las novedades que ha matizado es que, dentro del contenido considerado gráfico, explícito, dañino u ofensivo, también se considerará inapropiado el contenido con declaraciones o acciones que pueden considerarse ofensivas, insultantes, obscenas o "de otro modo perturbadoras para otros". Con todo ello, Nintendo podrá evitar que 'streamers' o creadores de contenido publiquen vídeos con sus videojuegos, como, por ejemplo, los títulos de la saga Pokémon, siempre la compañía que considere que el contenido está cometiendo infracciones.

Compartir nota: Guardar Nuevo