Bluesky alcanza "máximos históricos de actividad" y suma un millón de nuevos usuarios en tres días

La plataforma de microblogging Bluesky ha anunciado que ha alcanzado "máximos históricos de actividad", con un millón de nuevos usuarios registrados en tres días, un incremento que responde a la prohibición de X (antes Twitter) en Brasil. Bluesky apareció en 2019 de la mano del que entonces era CEO de Twitter, Jack Dorsey, quien comentó que financiaría el trabajo de un equipo independiente para desarrollar un estándar "abierto y descentralizado" oara redes sociales. En mayo de este año, Dorsey reconoció que había dejado de formar parte de la Junta directica de Bluesky debido a que ésta estaba "literalmente repitiendo todos los errores" que cometió la plataforma ahora conocida como X. A pesar de ello, algunos usuarios de Brasil han optado por esta red social como alternativa ante el veto de la que es propiedad de Elon Musk, que dejó de funcionar en este país este sábado tras el bloqueo de la 'app' ordenado por la Jusicia brasileña como represalia por no asignar un representante legal en el país. El juez del Tribunal Supremio encargado del caso, Alexandre de Moraes, señaló que había tomado esta decisión por "el incumplimiento reiterado, consciente y voluntario de las órdenes judiciales y las multas impuestas" a la compañía, entre otras causas. Debido a esta medida, usuarios brasileños han migrado a otras plataformas como Bluesky, considerada la competencia directa de X, que ha anunciado recientemente haber alcanzado "máximos históricos de actividad", según ha compartido la firma en su perfil. Si bien primero señaló que había registrado "más de 500.000 nuevos usuarios" en los días 30 y 31 de agosto, al cierre del pasado sábado la plataforma dio la bienvenida a "un millón de nuevos usuarios en los últimos tres días". El incremento de la actividad en la red social ha derivado en distintas incidencias en su servicio, según ha explicado el desarrollador Paul Frazee en su perfil, donde ha reportado un "problema con el rendimiento del servidor", que están investigando. Frazee, no obstante, ya había señalado en publicaciones anteriores la posibilidad de que el funcionamiento de Bluesky se viese afectado debido a este incremento de actividad, que ha resultado en el incremento de 'identificadores no válidos'. La CEO de Bluesky, Jay Graber, ha adelantado por su parte que la plataforma que desarrolla se posiciona en el primer puesto de las aplicaciones gratuitas para iPhone más descargadas, superando a Threads. "Buen trabajo Brasil, has tomado la decisión correcta", ha añadido.

