Algas 'amazonas' no necesitan machos para reproducirse

Poblaciones de algas marrones hembras se reproducen con gametos no fecundados y prosperan sin machos, según revelan investigadores del Instituto Max Planck de Biología y de la Universidad de Kobe Estos científicos utilizaron algas 'amazonas' para arrojar luz sobre las consecuencias fenotípicas y genéticas del cambio de la reproducción sexual a la asexual. Las poblaciones del mar en la costa de Japón surgieron hace aproximadamente uno o dos millones de años y más tarde se las denominó "amazonas" debido a su capacidad única de reproducirse solas. El equipo comparó parejas de individuos sexuales y amazónicos para comprender cómo surgieron las poblaciones amazónicas y cómo prosperan sin machos. "Es una oportunidad única para comprender la base molecular de la transición de la reproducción sexual a la asexual y entender cómo las hembras pueden vivir sin machos durante millones de años", dice en un comunicado Masakazu Hoshino, el primer autor del estudio. La hembra libera gametos en el agua de mar, que se convierten en hembras adultas idénticas a la progenitora mediante partenogénesis (del griego "Parthenos", que significa virgen y "genesis", que significa origen). La partenogénesis es una forma de reproducción asexual en la que un óvulo no fertilizado se convierte en un nuevo individuo. Dado que los gametos femeninos pueden experimentar partenogénesis, mientras que los gametos masculinos normalmente no, es posible que los cambios en el medio ambiente, como las variaciones en la temperatura del agua, hayan provocado un aumento de la población de hembras dominantes. Durante el proceso de asexualidad, las amazonas sufrieron alteraciones sorprendentes, como la pérdida de una feromona específica de las hembras, que atrae a los gametos masculinos. El hecho de que las amazonas estén "menos feminizadas" implica que los rasgos femeninos son costosos y, por lo tanto, se pierden rápidamente cuando no son necesarios: ¿para qué producir una feromona cuando los machos ya no están cerca? Una existencia asexual es más ventajosa para las amazonas, como lo demuestra la evolución de características novedosas como gametos más grandes, que proporcionan más recursos para el desarrollo partenogenético. Las algas pardas, parientes lejanos de animales y plantas, desempeñan un papel fundamental en las zonas costeras, proporcionando la base de la vida, de forma muy similar a los árboles de un bosque. Este estudio destaca lo adaptable que es su modo de vida, lo que les permite prosperar en diversos entornos, según los autores.

Compartir nota: Guardar Nuevo