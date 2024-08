Vinterberg pinta un futuro apocalíptico en Venecia con la serie 'Families like ours'

Magdalena Tsanis

Venecia (Italia), 31 ago (EFE).- ¿Y si los refugiados fuéramos nosotros? Es la pregunta que se hizo Thomas Vinterberg a la hora de concebir 'Families like ours', una serie apocalíptica ambientada en un futuro no muy lejano que aborda dos de los mayores retos del mundo actual, la emigración y el cambio climático.

En el Festival de cine Venecia, donde se proyecta fuera de competición, ha adquirido una resonancia especial esta historia que se desarrolla en Dinamarca cuando el creciente nivel del mar obliga al Gobierno a poner en marcha un plan para evacuar a toda la población del país.

De un día para otro, las propiedades pierden todo el valor y familias, amigos y seres queridos se ven obligados a separarse. Mientras solo unos pocos pueden permitirse viajar por su cuenta a países privilegiados, los menos pudientes dependerán del plan de realojamiento del Gobierno a destinos menos apetecibles.

El director de 'La caza' (2012) y 'Otra ronda' (2020), con la que ganó el Oscar a la mejor película internacional, admitió en rueda de prensa que detrás de la historia late una preocupación medioambiental que comparte con sus hijos.

"Uno de ellos me dijo el otro día que vivimos como si fuéramos en primera clase del Titanic y el agua comenzara a entrar en la cuarta clase pero nosotros seguimos comiendo y de fiesta, porque no queremos renunciar a ello".

"Hacemos lo que podemos, pero no parece suficiente", dijo quien fue uno de los fundadores, junto a Lars con Trier, del movimiento Dogma en la década de los 90, y citó una encuesta que señala que la mayoría de los jóvenes daneses quieren cambiar las cosas, pero no lo hacen. "Siguen comprando y cogiendo aviones".

Cuando empezó a concebir la serie, hace siete años, el mundo era diferente. "Mis amigos me decían que era un proyecto muy loco, sólo unas pocas personas creían en él", recordó Vinterberg. Pero luego llegó la pandemia y tuvieron que quitar escenas muy similares a lo que había ocurrido.

También tuvieron que eliminar una parte de la historia que transcurría en Kiev, debido a la guerra en Ucrania y para cuando se estrene la serie en Dinamarca, en octubre, el nivel del agua habrá crecido aún más, aseguró.

Pese al panorama agorero, el director ha hecho hincapié en que no es una serie oscura sino que hay esperanza y valentía. Para plantear un guion realista hablaron con funcionarios del gobierno, científicos y psicólogos.

"En situaciones de crisis se produce una regresión en nuestra mente, la gente se vuelve más agresiva, menos empática, más avara", afirmó, "pero lo bueno es que la empatía reaparece cuando llega la calma, eso es esperanzador".

"Families like ours", que en España estrenará en noviembre Movistar Plus+ con el nombre de 'Familias como la nuestra', es la primera serie del director danés, aunque no es la primera vez que se plantea hacer una. Lo pensó después de estrenar su primera y aplaudida película, 'Festen' (1998), porque sintió que esos personajes tenían más que decir, pero nunca lo llevó a cabo.

El guion de su nueva serie, concebida como una película en siete capítulos, lo ha escrito junto a un colaborador de sus inicios, Bo Hr. Hansen, cocreador de 'The biggest heroes' (1996) y el rodaje se desarrolló entre Dinamarca, Rumanía, Francia, Suecia y República Checa.

A lo largo de siete episodios se sigue la historia de varias familias, y en el centro está Laura, una adolescente a punto de graduarse y que se ha enamorado por primera vez, cuando la noticia de la evacuación cambia su vida para siempre.