El director sevillano Fernando Franco remata su cuarto largo, 'Subsuelo', con "innovaciones estilísticas"

El director sevillano Fernando Franco ha finalizado el rodaje de su cuarta película, 'Subsuelo', que adapta la novela negra del mismo título, del argentino Marcelo Luján. Tras seis semanas y media de rodaje entre Madrid, Segovia y Vizcaya, Franco se estrena en el género del thriller psicológico e incorpora "innovaciones estilísticas y formales" a su forma de hacer cine, pero al igual que sus anteriores películas esta obra pretende "zarandear" al espectador y plantearle cuestiones sobre temas de los que "no se suelen hablar demasiado". Franco ha sido nominado en varias ocasiones a los premios otorgados por la Academia del cine español, los Goya, por sus labores como montador en títulos como 'Robots Dreams' --nominada a los premios Óscar 2024-- y 'Que Dios Nos Perdone' de Rodrigo Sorogoyen, entre otros. Además, se hizo con el galardón en 2014 en la categoría de dirección novel con su ópera prima, 'La Herida'. Después de su primera película, dirigió otros dos títulos --'Morir' y 'La Consagración de la Primavera'-- reconocidos en "prestigiosos" festivales de cine. En su cuarta película, 'Subsuelo', ha apostado de nuevo por el potencial del cine como herramienta que "plantea cosas más allá del puro entretenimiento", ha declarado Franco en declaraciones a Europa Press. Franco se ha definido a sí mismo como "un espectador más, al que le gusta que las películas le zarandeen". Por ello, ha trasladado esta característica a su forma de hacer cine. Así, ha explicado que se ha sentido "bastante responsable a la hora de escribir y hacer películas" porque es consciente de que "la gente las verá y les hará pensar". En 'Subsuelo', los mellizos Eva y Fabián, que están a punto de cumplir la mayoría de edad, se verán involucrados en un trágico accidente una noche de verano. "Las circunstancias concretas son, sin embargo, opacas y tan sólo parecen conocerlas ambos hermanos y Mabel, su madre", ha explicado Franco en relación al contenido del largo. De forma superficial, la película habla de hechos "muy concretos" como un accidente y una relación muy compleja entre dos hermanos mellizos que provoca una desestructuración familiar y una relación amorosa entre dos personajes. No obstante, en el "subsuelo" habla de la familia de forma "exhaustiva", ya que a juicio del director hispalense, "la familia es la institución origen de todo". La adaptación de la novela argentina a la pantalla, llevada a cabo por el director junto a Begoña Arostegui, ha sido para Franco "un reto interesante" porque la historia es "muy radical en la mezcla de tiempos" y tiene "un poco más de género" que sus películas anteriores. Además, ha explicado que para elaborar un guion que mantenga el interés del espectador y le permita seguir la trama de igual forma que en la novela ha tenido que "deshacer" el trabajo del escritor argentino y ordenar la historia cronológicamente para adaptarla al formato cinematográfico. Así, las modificaciones de la historia original realizadas por el director sevillano han sido consideradas a su juicio "necesarias" porque "hay elementos que en el papel funcionan, pero que al trasladarlos a la pantalla hay que transformarlos". A pesar de "limar ciertos aspectos de la historia", Franco ha sido "fiel al espíritu" de la obra original gracias al "contacto directo" con el escritor argentino, con el que ha desarrollado una "relación afable". Luján ha participado en el proceso de adaptación del guion a través de la revisión de las versiones y ha asistido al rodaje "un par de veces". 'Subsuelo' es la primera obra de Franco que se enmarca en el género del thriller psicológico y la ha usado como "un caballo de troya" para hablar de temas que le preocupan. Además, se ha distanciado "un poco" de sus tres obras anteriores, ya que ha apostado por contar la historia de los mellizos Eva y Fabián de una forma "más refinada" mediante la incorporación de material técnico como cabezas calientes y 'steady cam'. En el ámbito del montaje ha incorporado el recurso de 'pantalla dividida' y va a ser la primera obra en la que haga uso de una Banda Sonora Original (BSO) "con mucha presencia". Esta obra destaca por ser la primera película en la que el director sevillano ha rodado más horas de material, lo que ha hecho "más compleja" la producción porque la historia está articulada como si fuese un "puzle", a esta dificultad se ha añadido el uso de las pantallas divididas. No obstante, Franco ha subrayado que así "el proceso de montaje es más divertido". Entre las marcas autorales que mantiene en esta obra se encuentra el uso del plano secuencia, con el que arranca la película, que ha sido "el más complejo de su carrera". Un plano de quince minutos que atraviesa las diferentes localizaciones de la casa de la familia y que muestra al espectador el espacio en el que se desarrolla la historia y le da la sensación de que "está acompañando a los personajes". Además, ha mantenido la "rigurosidad" y exhasutividad" en la creación de la psicología de los personajes, tomando "la distancia justa" para construirlos de "forma coherente, huyendo del efectismo", como es característico en su forma de hacer cine. No obstante, ha modificado el peso de los personajes en la trama, ya que han pasado de ser los que hacían avanzar la historia, a ser la propia trama la que tome "mayor relevancia". Además, es la primera obra que cuenta con un protagonismo "coral muy amarrado al personaje femenino", a diferencia de sus anteriores películas en las que el punto de vista "estaba vinculado a un personaje protagonista, siendo los demás satélites que entraban y salían en la trama". TRABAJO CON ACTORES EMERGENTES Después de un casting "bastante masivo" al que se presentaron más de 2.000 personas, los actores "emergentes" Julia Martínez y Diego Gariza fueron los seleccionados, ya que hicieron "todas sus pruebas geniales", ha señalado Franco, así como han funcionado "muy bien como hermanos a nivel físico y psicológico". A pesar de no tener "una predisposición concreta en la búsqueda de caras nuevas", ha apuntado que si se da el caso "está genial porque estos rostros no están contaminados" por haber participado en producciones anteriores. Así ha sido el caso de la actriz Julia Martínez, que ha debutado en 'Subsuelo' interpretando al personaje de Eva en su primer largometraje, algo "muy precioso" para Franco, el que ha considerado el trabajo de la actriz "bastante impresionante". 'Subsuelo' se encuentra en fase de postproducción, en la que participa el propio Franco junto al montador con el que suele trabajar siempre, Miguel Doblado, para "fulminar el trabajo de la mejor forma posible", ya que la intención del sevillano es que el largometraje tenga una buena acogida cuando "eche a andar solo". Aunque se desconoce la fecha y lugar de estreno, el director ha apuntado que "lo ideal sería llegar al máximo de sitios posibles", incluso a Argentina porque "hay una cinefilia muy interesante" en el país latinoamericano, ha destacado Franco. 'Subsuelo' es una producción de Lazona, Kowalski Films, Ferdydurke Films y Blizzard Films AIE. Además, ha contado con la participación de RTVE, EiTB, Canal Sur y Movistar +, así como con la financiación del ICAA-Gobierno de España y el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

