Cayo Hueso nombra importante autopista de EE.UU. en honor al fallecido Jimmy Buffett

Miami (EE.UU.), 30 ago (EFE).- La isla de Cayo Hueso inauguró este viernes el cartel de la autopista que designa la histórica State Road A1A como 'A1A Jimmy Buffett Memorial Highway', en honor al cantante fallecido el 1 de septiembre de 2023 a los 76 años.

El cartel fue presentado por su hermana, Lucy Buffett, al comienzo de la Ruta Estatal A1A en la costa del Océano Atlántico de Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida.

"Cuando Jimmy aterrizó en Cayo Hueso encontró la inspiración que formó el nicho de su producción creativa que lo catapultó a la tendencia principal", dijo Lucy Buffett.

"Cayo Hueso, y el estilo de vida que descubrió que podía vivir y contribuir a la sociedad de manera positiva, lo llevó consigo por el resto de su vida", agregó.

Jimmy Buffett, quien falleció después de una lucha de cuatro años contra una forma rara de cáncer de piel, llamó a Cayo Hueso su hogar durante algunos de sus años más productivos, indica un comunicado del Gobierno de los Cayos de Florida.

La influencia de la isla es ampliamente reconocida por inspirar muchas de sus canciones más perdurables, incluyendo el éxito clásico 'Margaritaville' y titular como 'A1A' (en alusión a la carretera estatal) a uno de los álbumes fundamentales de sus comienzos.

Tras la aprobación de la ley, firmada por el gobernador, Ron DeSantis, todos los segmentos de la A1A desde Cayo Hueso hasta la línea Florida-Georgia ahora se denominan 'A1A Jimmy Buffett Memorial Highway', insta el comunicado.

El Departamento de Transporte de Florida instalará los nuevos carteles de la vía A1A en una fecha futura.

Los patrocinadores del proyecto de ley, la senadora Lauren Book y los representantes Chuck Clemons y Jim Mooney también estuvieron presentes durante la ceremonia de hoy junto a Lucy Buffett.

La ceremonia de develación de la placa se enmarca dentro de la celebración bautizada 'Just a Few Friends Key West' ('Solo unos pocos amigos en Cayo Hueso') que festeja el aniversario de la muerte del célebre músico (1946-2023).

Momentos después de la presentación del cartel de la autovía, la alcaldesa de Cayo Hueso, DeeDee Henriquez, leyó una proclamación que declaraba el día 30 de agosto como el 'Día de Jimmy Buffett' en Cayo Hueso.

"Jimmy Buffett significa todo para nuestra comunidad y para la ciudad de Cayo Hueso. Siempre son las cinco en punto en algún lugar", dijo Henriquez, haciendo referencia al título de un éxito de Buffett con el cantante de música country Alan Jackson.

La Legislatura de Florida también lo designó previamente como 'Día de Jimmy Buffett' en todo el estado.

Los líderes de la comunidad y cientos de fanáticos de Buffett se reunieron para la lectura frente al mar y la ceremonia de bienvenida frente al estudio de grabación Shrimp Boat Sound del cantautor en el puerto histórico de Cayo Hueso.

El festival 'Just a Few Friends Key West' continúa hasta el lunes con actividades que incluyen conciertos de los colegas musicales de Buffett y bandas tributo, fiestas en la playa y recorridos por la isla, excursiones en velero, una reunión con música en vivo en un parque frente al mar y el desfile peatonal Second Line Memorial por el centro histórico de Cayo Hueso.