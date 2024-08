El español Fernando Galé queda eliminado en 1/16 del tiro con arco compuesto de Paris 2024

El arquero español Fernando Galé no pudo superar este viernes su primera ronda eliminatoria de la modalidad de arco compuesto de los Juegos Paralímpicos de París, después de caer de forma muy ajustada por 142-140 ante el estadounidense Kevin Polish. El aragonés, en su primera cita paralímpica, había acabado vigesimosexto en la ronda de clasificación y eso le condujo a un primer cruce complicado ante el americano, que había sido séptimo, pero frente al que tuvo opciones de pasar a octavos. De hecho, la eliminatoria fue extremadamente igualada y ni Galé ni Polish pudieron tomar ventaja y fue el español el que llegó con una mínima renta (113-114) a las últimas tres flechas. Ahí, la primera del aragonés no fue buena (7), mientras que su rival no falló para quedarse el billete a la siguiente ronda.

