LG ThinQ ON, el nuevo 'hub' del hogar conectado que apuesta por la inteligencia afectiva

LG ha anunciado un nuevo concepto de dispositivo inteligente, LG ThinQ ON, que usa la inteligencia afectiva para convertirse en la pieza central del hogar conectado y facilitar un uso personalizado de los electrodomésticos y dispositivos conectados. LG compartió en enero su visión respecto de la inteligencia artificial, que entiende como un agente clave para elevar la experiencia de usuario, haciendo que esta sea más amable, empática y cercana, y por ello la rebautizó como inteligencia afectiva. ThinQ ON aprende de manera continua, tanto de los patrones de uso individuales como de las tendencias más extendidas, para adaptarse a la realidad de los usuarios. Este centro se conecta con una amplia gama de electrodomésticos y dispositivos (IoT), lo que facilita que cualquiera pueda configurarlo para disfrutar de un hogar conectado y personalizado. La compañía busca posicionar este dispositivo como la pieza central de un ecosistema integral del hogar inteligente en el que los electrodomésticos de LG y la IA más amable funcionan en sintonía para ofrecer una experiencia personalizada, cómoda y funcional sin precedentes, como ha señalado en un comunicado. Este 'hub' de LG supervisa de manera autónoma todos los elementos del ecosistema inteligente del hogar e informa a los usuarios cuando se detecta algún problema o una tarea ha sido completada (por ejemplo, si la lavadora ha terminado un ciclo). El dispositivo también permite verificar o cambiar casi todas las configuraciones de los electrodomésticos mediante comandos de voz, y establecer rutinas para mejorar la comodidad y automatizar las operaciones. ThinQ ON presenta un diseño cilíndrico compacto y ligero, revestido en colores tenues (gris/blanco), ya que se busca que encaje en cualquier hogar. Está equipado con un altavoz que facilita las conversaciones con su asistente inteligente y permite a los usuarios escuchar sus contenidos de audio. El dispositivo cuenta con la certificación Matter, es compatible con varias opciones de conectividad de red, incluidas WiFi y Thread, además de con una amplia gama de innovaciones de LG y con un número creciente de electrodomésticos y dispositivos conectados de otros fabricantes. El nuevo 'hub' utiliza LG Shield, el sistema de seguridad patentado por la compañía coreana que protege la información de carácter personal en todas las fases del proceso, desde su recogida y almacenamiento hasta su utilización.

