Jorge Martín: "Será importante ser rápido de inicio y tener buen ritmo"

Alcañiz (Teruel), 29 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), segundo en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, aseguró este jueves que el Motorland "es un circuito en el que hay muchos sitios para adelantar, pero "no es tan fácil" hacerlo, y que será importante "ser rápido de inicio y tener buen ritmo".

"Podemos ver de otros años que la gente intenta adelantar, pero es fácil irse largo y, como es una pista muy ancha donde es fácil contraatacar, cuando alguien se va largo, entonces es importante ser rápido de inicio, tener un buen ritmo, intentar ponerse primero y que no haya adelantamientos", explicó Martín.

En lo que a sus expectativas para el fin de semana se refiere, Jorge Martín dijo que espera "un poco lo mismo, seguir dando gas, seguir mejorando y creciendo", que es lo que está "haciendo en las últimas carreras". "Me falta un poco esas sensaciones con la parte delantera de la moto que sí tiene Pecco y que espero encontrar aquí", precisó.

Martín señaló que la importancia de ponerse primero en las carreras "depende del circuito". "En Austria diría que es un noventa por ciento, pero aquí es de un cincuenta por ciento, así que ponerse primero de inicio es bueno, pero quedará 'curro', ya que ésta es una de las pistas donde más se puede recuperar y, aunque califiques mal o salgas mal, tienes opciones de luchar por ganar", agregó.

"Hay sitios de adelantamientos pues éste es un circuito con muchas curvas, una pista muy larga y donde se pueden hacer más diferencias", insistió al respecto.

Y continuó explicando: "En Austria hacía mucho calor y detrás de Pecco (Bagnaia) se recalentaba todo, iba muy cómodo hasta un punto en el que se recalentó todo y empecé a caer, por lo que depende un poco de las temperaturas. Pero si aquí hace mucho calor, el problema no será tan intenso, pero estará, así que es importante liderar, o dejar espacio, porque en Austria quedarme pegado no fue la mejor estrategia", incidió.

Jorge Martín mostró tener claro dónde puede mejorar pues para él "hay diferentes puntos, uno es la frenada, donde él -Bagnaia- es más fuerte" que él y está "trabajando en ello". "En las últimas carreras no me encontré muy bien, pero aquí tenemos alguna idea para mejorar", comentó.

"Últimamente estoy sufriendo pilotando detrás de otros rivales y ves a otros como Marc -Márquez- o Enea -Bastianini- que pueden rodar más tiempo detrás de otros, pero a mí me está costando, no sé si por mis trazadas o por las frenadas, pero no puedo seguirlos durante muchas vueltas y voy más rápido cuando lidero", agregó Martín.

Jorge Martín fue claro al asegurar de su lucha con 'Pecco' Bagnaia que no sabe "si se valora o se deja de valorar" su rendimiento, pero destacó que él valora su propio trabajo. "Confío en mi trabajo y está claro que si somos dos pilotos que marcamos la diferencia como lo estamos haciendo, hay que valorarlo". EFE

