Transferencia de microplásticos en cadenas alimentarias de plancton

Científicos japoneses han realizado un estudio pionero que proporciona evidencia de campo de la transferencia de microplásticos a lo largo de las cadenas alimentarias planctónicas marinas. Los microplásticos ampliamente distribuidos en el océano son fácilmente ingeridos por los organismos marinos, en particular el zooplancton, cuyas partículas de alimento son similares en tamaño a los microplásticos. Los quetognatos, zooplancton carnívoro típico del océano, se alimentan principalmente de copépodos. Estos desempeñan un papel crucial en la vinculación de los productores secundarios (como los copépodos) con organismos de nivel trófico superior dentro de la cadena alimentaria. Recientemente, un equipo de investigación dirigido por el profesor Sun Xiaoxia de la Estación de la Bahía de Jiaozhou en el Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias (IOCAS) realizó un estudio pionero sobre las características estacionales y los riesgos de la ingestión de microplásticos por parte de los quetognatos en la Bahía de Jiaozhou basándose en datos de observación de campo. El estudio se publicó en el Journal of Hazardous Materials. Los investigadores evaluaron el impacto de los copépodos en la ingestión de microplásticos por parte de los quetognatos. Los copépodos son la presa principal de los quetognatos. Los resultados indicaron que no hubo variación estacional en la ingestión de microplásticos por parte de los quetognatos. El índice de carga de contaminación (PLI) de los microplásticos en los quetognatos fue relativamente bajo, mientras que tanto el índice de riesgo polimérico (PHI) como el índice de riesgo ecológico potencial (PERI) fueron relativamente altos. Una comparación adicional entre quetognatos y copépodos demostró que la cantidad de microplásticos en quetognatos se correlacionó positivamente con la abundancia de copépodos y la cantidad de microplásticos en copépodos. "Se encontró que los microplásticos ingeridos por los quetognatos eran muy similares a los de los copépodos, predominantemente fibrosos en forma, de 101 a 400 picometros de tamaño y poliéster en tipo de polímero", dijo Meng Liujiang, primer autor del estudio e investigador del equipo de Sun. La exposición a largo plazo y la ingestión de microplásticos por parte de organismos de nivel trófico superior pueden conducir a una acumulación continua de microplásticos dentro de sus cuerpos. El cálculo del factor de biomagnificación mostró que los quetognatos tienen una acumulación de microplásticos a nivel individual mucho mayor en la cadena alimentaria copépodo-quetognato, lo que sugiere un riesgo potencial de biomagnificación. "Nuestro trabajo proporciona evidencia de campo crítica sobre la transferencia de microplásticos a través de las cadenas alimentarias planctónicas marinas, sentando una base importante para futuras investigaciones sobre el destino de los microplásticos en el océano y sus posibles riesgos ecológicos", dijo el profesor Sun, el autor correspondiente.

Compartir nota: Guardar Nuevo