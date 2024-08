MSF abre un hospital de campaña en el centro de Gaza ante la "falta de alternativas" para los palestinos

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado la apertura de un hospital de campaña en la ciudad palestina de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, ante la "falta de alternativas" para la población tras la orden de evacuación emitida el domingo por Israel y la explosión registrada recientemente en los alrededores del Hospital Mártires de Al Aqsa, apoyado por esta misma organización no gubernamental y que provocó la huida de cerca de 650 pacientes. MSF ha recalcado que, en coordinación con el Ministerio de Sanidad gazatí, sus equipos han abierto este hospital de campaña para recibir a pacientes y ha apuntado a una "grave falta de suministros y recursos", lo que provoca que esta medida "no sea una solución, sino un último recurso en respuesta al desmantelamiento del sistema de salud por parte de Israel". "El desmantelamiento del sistema sanitario de Gaza por las fuerzas israelíes tiene un impacto acumulativo. Cada estructura sanitaria desmantelada aumenta la presión sobre las que quedan, al tiempo que disminuye el acceso de la población a la atención médica", ha explicado la coordinadora de emergencias de MSF, Juliette Seguin. "Sin un alto el fuego inmediato y duradero, la posibilidad de dar una verdadera respuesta médica y humanitaria se convierte en una mera ilusión", ha agregado. MSF ha recalcado que el nuevo hospital de campaña hace ya frente a una "enorme presión", dado que fue diseñado para ser complementario y prestar apoyo a otros hospitales más grandes. En este sentido, el coordinador médico adjunto de MSF en Gaza, Sohaib Safi, ha especificado que el Hospital Mártires de Al Aqsa "está prácticamente vacío". "Antes de la orden de evacuación y las explosiones, el hospital estaba tan abarrotado que a veces había que atender a los pacientes en el suelo", ha relatado. "Había pacientes por todas partes, a menudo haciendo cola frente al hospital, buscando desesperadamente atención", ha añadido. "El ambiente es de ansiedad debido a la amenaza inminente. Nos han llegado varios pacientes con quemaduras, heridas complicadas y personas que necesitan amputaciones, que están recibiendo atención en el hospital", ha manifestado. "Estos casos son probablemente la punta del iceberg: sabemos que hay muchas más personas que necesitan atención urgente y que no pueden llegar al hospital", ha alertado, especialmente ante el flujo de desplazados internos que han ido llegando a los alrededores del hospital ante el avance de la ofensiva militar de Israel. MSF ha recordado la mayoría de los palestinos de Gaza han sido desplazados en múltiples ocasiones desde el inicio de la ofensiva, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, mientras que la denominada "zona humanitaria" designada por Israel "se ha reducido considerablemente". "Ningún hospital de campaña sustituirá a lo que era un sistema sanitario funcional en Gaza. Este es el último recurso para proporcionar atención médica urgente. Pero realmente es una gota en el océano: mientras se habla una y otra vez de un alto el fuego, disminuye la capacidad de preservar vidas humanas en Gaza", ha zanjado Sohaib.

