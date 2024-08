La UE y China arrancan diálogo para facilitar transferencias transfronterizas de datos

La Unión Europea y China han arrancado el proceso de diálogo bilateral para facilitar las transferencias transfronterizas de datos no personales para las empresas europeas, además de su encaje en la legislación china, un foro que es fruto de la última cumbre entre la UE y China de finales de 2023. La puesta en marcha este miércoles de este mecanismo de diálogo tiene como objetivo "encontrar formas de facilitar las transferencias transfronterizas de datos no personales para las empresas europeas", ha señalado la Comisión Europea en un comunicado. En la primera cita de este diálogo estructurado, el primero entre Bruselas y Pekín de este tipo, el bloque comunitario dejó sobre la mesa la preocupación de las empresas europeas en China en lo que tiene que ver con la transferencia de datos no personales en frontera. La UE defendió que el flujo de datos resulta esencial para el comercio y que una parte significativa del stock de inversión extranjera directa de la UE en China "depende de la capacidad de las empresas para gestionar sus datos a través de las fronteras", especialmente en sectores como las finanzas y los seguros, la industria farmacéutica, la automoción y las tecnologías de la información y la comunicación. Así, recalcó la necesidad de que fluya esta información de forma transfronteriza insistiendo en que resultan trabas para que las empresas avancen en investigación y desarrollo y en última instancia prosperen.

