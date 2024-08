Katz insta a la UE a no tomar "decisiones contra Israel" en su reunión del jueves

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha afirmado que su Gobierno trabaja "incansablemente" para que este jueves sus homólogos de la Unión Europea no adopten "decisiones contra Israel", en pleno debate por la posible adopción de sanciones contra dirigentes ultraderechistas. Katz ha asegurado en su cuenta de la red social X que "elementos anti israelíes" estén promoviendo estas medidas. "Nuestro mensaje esclaro: en una realidad en la que Israel hace frente a amenazas de Irán y de organizaciones terroristas afines, el mundo libre debe esta del lado de Israel, no en contra", ha reclamado. Sobre la mesa de los ministros europeos estará la propuesta del Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, de sancionar a miembros del gobierno de Israel, en concreto al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en medio de las tensiones con la diplomacia europea por las "incendiarias" declaraciones y el apoyo a colonos violentos. Dado que el encuentro de Bruselas es informal no producirá resultados ni decisiones, pero sí servirá de termómetro sobre la intención de los Estados miembros. Países como Alemania, Austria, República Checa o Hungría se han mostrado reticentes a adoptar sanciones contra Israel en el contexto de la guerra en Gaza. Otro tema diferente es el de las sanciones contra colonos israelíes violentos, una medida que sí ha concitado la unanimidad de los 27, que de hecho acordaron ampliar las medidas antes del verano a la vista de los ataques registrados en Cisjordania.

