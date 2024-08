El tenis de mesa no quiere fallar en su cita con las medallas

El tenis de mesa español no quiere fallar a su cita con las medallas en los Juegos Paralímpicos de París y acude a la capital japonesa con un buen grupo de diez jugadores, liderados por el histórico José Manuel Ruiz y por el único oro de este deporte, Álvaro Valera. El popular ping-pong empezó a aportar metales paralímpicos desde los históricos Juegos de Barcelona de 1992 y desde entonces siempre ha dado éxitos en la gran cita paralímpica para acumular ya un total de 19 preseas, con un oro, seis platas y doce bronces. En Tokio, hace tres años, no falló, aunque sólo pudo rascar el bronce de la solvente pareja de dobles formada por Álvaro Valera y Jordi Morales. El primero forma parte de la historia del deporte español, ya que es el único español en haberse proclamado campeón en este deporte en unos Juegos, ya sean Olímpicos o Paralímpicos, y lo hizo en su debut en Sydney 2000 y con 18 años recién cumplidos. El sevillano, de 42 años, sufre una neuropatía que le ha hecho ir descendiendo de clase con el transcurrir de los años, pasando de ser un 8 a un 6, pero eso no le ha impedido seguir siendo competitivo. Número uno del mundo durante muchos años y triple campeón del mundo, posee otras cinco medallas, entre ellas dos platas tras perder las finales de 2012 y 2016. Valera, número cuatro del ranking de la clase S6, intentará desquitarse de lo sucedido en Tokio, donde no pasó de la primera fase en individuales, y luego brillar de nuevo en dobles junto a su amigo Jordi Morales, con el que fue bronce en el Mundial disputado en Granada en 2022. El catalán, de 38 años, también tiene un buen palmarés donde sobresalen su título mundial individual en 2018 de la clase 7 o el bronce que conquistó en Atenas 2004, por lo que intentará llegar lo más lejos posible. En el equipo también se mantiene José Manuel Ruiz, que se convertirá en el deportista español con más participaciones en Juegos Paralímpicos, con ocho. El granadino, ganador de cinco medallas, batalló contra el reloj hace tres años para estar en Tokyo 2020 tras romperse a pocos meses de su celebración el tendón de Aquiles de la pierna derecha y ahora buscará sobre todo disfrutar. También podría haber opciones en el doble que forman Miguel Ángel Toledo, clase 2, e Iker Sastre, actual subcampeona del mundo, o con Ander Cepas y Jorge Cardona, que afronta sus cuartos Juegos tras perderse por lesión los anteriores, en la clase 9 donde son el tres y el cinco del mundo y los primeros favoritos en el cuadro de dobles. Francisco Javier López Sagayo (clase 4), Roberto Eder Rodríguez (3) y Alejandro Díaz (8) completan la participación española. El extremeño Francisco José Sagayo (39 años), en la clase 5, el vasco Iker Sastre, en la clase 2, y Miguel Ángel Toledo, el veterano de la selección con 53 años y que también compite en la clase 2, completan un equipo dispuesto a todo.

