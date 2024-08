Musso: "Es un desafío que busqué toda mi carrera y soñé toda mi vida"

Madrid, 27 ago (EFE).- El portero argentino Juan Musso, último fichaje del Atlético de Madrid, asumió este martes la dificultad de competir con Jan Oblak por la titularidad en el equipo rojiblanco, pero remarcó que es un "desafío" que buscó "toda" su "carrera" y soñó "toda" su "vida", para el que aseguró que está preparado y del que avisó que tiene "mucha fe" en sí mismo y "en que todo es posible".

"Es un desafió difícil, importante y soñado que toda mi carrera busqué y que toda mi vida soñé. Nada de lo que logré fue fácil, cómodo o por estar en una zona donde pueda estar tranquilo y cómodo solamente. Vengo acá sabiendo que compito con uno de los mejores arqueros del mundo, a dar una mano al equipo, a que el plantel sea todavía más competitivo y ayudar lo que va a ser una muy buena temporada como tengo fe que va a ser", expresó el portero en el auditorio del Cívitas Metropolitano.

"Un club importante como el Atlético de Madrid es normal que tenga un arquero como Jan. Yo tengo mi propia carrera, tengo mucha fe en mí mismo y en Dios, en que todo es posible. Vengo a dar una mano, a competir, a ayudar a levantar el nivel del equipo y a aprovechar las oportunidades que tenga", abundó durante su presentación, después de sellar su cesión con compra obligatoria en el caso de jugar una cantidad de partidos.

La competencia con un guardameta como Oblak "es un desafío difícil", según insistió, aunque lo asume con naturalidad: "Es una de las cosas por las que decidí encararlo. Cuando el Atleti me buscó y se interesó por mí, no pude decir que no ni dejar pasar esta oportunidad, aunque en el Atalanta estaba muy bien".

"Estoy preparado con todo mi corazón. Los desafíos difíciles son los que me han traído las alegrías más grandes de todas. Estoy tranquilo. Sin ninguna presión", abundó Musso, que intercambió "algunos mensajes" con Diego Simeone, su nuevo entrenador y con el que ya coincidió siendo juvenil cuando subió a la pretemporada del primer equipo del Racing Club de Avellaneda.

"Espero lo que me han contado todos (de Simeone) y, sobre todo, lo que le conozco, porque cuando tenía 16 años fue el entrenador que me llevó a mi primera pretemporada con Racing con el primer equipo. Sé como trabaja. Es un trabajador, en el campo exige y da todo. Ahí estamos en línea. Estoy seguro que es lo que el equipo necesita y lo que necesito para mí, ser exigido y ser puesto a prueba", repasó el portero de 1,91 metros de altura.

Ha jugado los últimos seis años en Italia, entre el Udinese y el Atalanta, al que le pidió dejarle cumplir este sueño de ir al conjunto rojiblanco. "Cuando supe la posibilidad del Atlético fue un sí con todo el corazón, porque fueron seis años en Italia y volver a estar con argentinos en Madrid, en una ciudad donde se habla mi idioma y en uno de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, sobre todo, esta temporada tan particular con todos los jugadores que han llegado, es un desafío para mí y un sueño hecho realidad", dijo.

"Siempre estuve muy bien en Italia, sea en Udine o en Bérgamo. Me hablaron mucho de lo que es Madrid, de sentirme como en casa. Tengo muy buena sensación, pero lo que más valoro y aprecio es un club como el Atlético de Madrid, que para un argentino no hay palabras para describir lo que es. Es un sueño hecho realidad que lo voy a agradecer y pagar con mi esfuerzo cada día, mi dedicación y mi mejor energía", avanzó el guardameta.

Musso también destacó su ambición con el Atlético, que puede aspirar "a todo lo que se proponga, a competir contra los mejores del mundo sin ninguna duda, porque tiene jugadores de un nivel increíble en todos los puestos por duplicado".

"Es un plantel en este momento de los mejores del mundo y lo bueno es ir partido a partido, tratando de mi parte de meterme en el grupo, estar en un grupo lleno de campeones, que son 'top' en el mundo y después se verá al final cuando se hacen las cuentas. Vamos partido a partido, sabiendo que el potencial y las posibilidades son altas", añadió.

Musso tiene que ver los trofeos "como una posibilidad cercana" en el Atlético de Madrid, porque es un equipo que, "en los últimos quince años, ha ganado muchos títulos, con rivales muy duros".

"Siempre ha estado en el 'top' de Europa y Mundial y entonces no podía no pensar que se pueden conseguir cosas importantes, por el equipo que se ha armado este año y por lo que es el Atlético en Europa", apuntó.