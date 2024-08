Crónica del Real Madrid - Valladolid: 3-0

El Real Madrid se impuso este domingo al Real Valladolid (3-0) en el estadio Santiago Bernabéu, en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025, gracias a los goles de Fede Valverde, Brahim Díaz y Endrick, en un partido que ha supuesto el debut de Kylian Mbappé ante su público y en el que los de Carlos Ancelotti tuvieron muchos problemas para conseguir generar peligro sobre la meta pucelana. Fede Valverde, Brahim y Endrick fueron los protagonistas de la primera victoria de la temporada del Real Madrid en Liga. En un día en el que todos los ojos estaban puestos en la figura de Kylian Mbappé, que disfrutó de sus primeros minutos con la camiseta blanca ante su nueva afición, lo mismo que el joven brasileño Endrick, que en su debut en el Santiago Bernabéu, conseguiría estrenarse como goleador blanco. Ante un público que al fin presenciaba el debut del añorado delantero, los de Ancelotti ofrecieron a la afición el último título conseguido, la Supercopa de Europa. Pese al estado de euforia instaurado en el feudo blanco, al Real Madrid le costó generar peligro sobre la meta de Hein en el primer tramo de encuentro con un Valladolid muy bien plantado en defensa. El primer acercamiento llegaría en las botas de Mbappé, que remató de volea con la zurda un gran balón a la espalda de la zaga del Pucela de Rüdiger, obligando a la parada del meta estonio. La respuesta de los visitantes llegaría poco menos de diez minutos después, con un remate desde la frontal del área Darwin que tocó en Rüdiger, pasando a escasos centímetros del palo izquierdo de la portería de Courtois. El ritmo del partido era lento, y el Valladolid se encontraba muy cómodo sobre el césped del Santiago Bernabéu. Así, con un Real Madrid falto de ideas en ataque, la paciencia del público local con su equipo duró 40 minutos de partido. Ahí, ante la incapacidad de los de Ancelotti de generar peligro, la afición blanca dedicó una sonora pitada al equipo. Silbidos que se multiplicaron de manera significativa con la marcha de ambos equipos a vestuarios tras una rácana primera mitad. VALVERDE DESATASCA EL CHOQUE El paso por vestuarios espoleó al Real Madrid que salió a la segunda parte con una actitud mucho más activa y con mayor fluidez en su juego ofensivo. De hecho, Güler, titular en detrimento de Luka Modric en el hueco dejado por el lesionado Jude Bellingham, tendría la primera oportunidad tan solo dos minutos después de la reanudación con un disparo desde el interior del área con pierna derecha que detuvo Hein. Una ocasión que sería el presagio del primer gol del partido. En la siguiente jugada, una falta en la frontal, ligeramente escorada a la izquierda, acabaría en el fondo de la portería del Valladolid tras un disparo potente de Valverde ante el que el guardameta vallisoletano pudo hacer algo más, aunque fue ligeramente desviado por Juric. El gol rompió el partido y el plan del Valladolid, al que no le valía solo con defender ahora, encontrando así los de Ancelotti mucho más espacios para aprovechar la velocidad de Vinícius, Mbappé y Rodrygo. Así, Güler, tras un buen pase de 'Vini', estrelló un remate franco ante un rival, en el inicio de un partido por fin eléctrico tras un letargo de casi 50 minutos. Meseguer también avisó al Real Madrid de que no debía dormirse con respuesta de Courtois, aunque más clara sería la de Raúl Moro poco después tras una pérdida de Vinícius que provocó una peligrosísima contra, pero su disparo no encontró puerta. El Real Madrid se rehizo tras estos avisos y Rodrygo perdonó una mano a mano ante Hein, pecando de generoso en su pase, mal ejecutado. Güler, tras una gran jugada individual, obligó a la parada de Hein tras un remate raso con la zurda, su última ocasión antes de dejar el campo para dar minutos a Modric, que salió junto a Brahim Díaz en lugar de Rodrygo para los 20 minutos finales. A 10 minutos para el final el partido volverían a sucederse las ocasiones en las dos áreas. Primero Mbappé estuvo cerca de celebrar su primer gol como madridista en el Bernabéu con un remate que detuvo Hein tras una brillante jugada de Vinícius, y en la jugada siguiente, Sylla desaprovechó un mano a mano ante Courtois tras un gran pase de Lucas Rosa. La sentencia definitiva del partido llegaría a falta de tres minutos para cumplirse el 90. Un largo envío de Militao fue aprovechado por Brahim, que se hizo fuerte ante los centrales pucelanos, para acabar batiendo a Hein con una sutil vaselina y después de que Vinícius y Mbappé dejasen el campo. Uno de los reemplazos fue el joven Endrick, que demostró sus dotes para el gol y cerrar el triunfo en el añadido. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 3 - VALLADOLID, 0 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Güler (Modric, min.69); Rodrygo (Brahim, min.69), Vinícius (Ceballos, min.85) y Mbappé (Endrick, min.86). REAL VALLADOLID: Hein; Luis Pérez, Comert, Boyomo, Rosa; Sánchez, Juric (Mario Martín, min. 71), Kike Pérez (Ndiaye, min.85), Meseguer (Moro, min.58); Machís (Amallah, min.58) y Marcos André (Sylla, min. 71). --GOLES. 1-0, minuto 50. Valverde. 2-0, minuto 88. Brahim. 3-0, minuto 95. Endrick. --ÁRBITRO: García Verdura (C.Catalán). Amonestó a Arda Güler (min.52), por el Real Madrid, y a Marcos André (min.27), por el Real Valladolid. --ESTADIO: Santiago Bernabéu.

