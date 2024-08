Carrión: "En la segunda parte no hemos hecho un buen partido"

Leganés (Madrid), 25 ago (EFE).- Luis Carrión, entrenador de la UD Las Palmas, reconoció estar enfadado tras la derrota sufrida por su equipo por 2-1 ante el Leganés en Butarque y consideró que en la segunda parte "no" hicieron "un buen partido", lo cual les penalizó.

"Habrá días que perdamos y no estaré tan cabreado porque el rival ha sido mejor que nosotros y el equipo ha dado todo lo que tenía. Pero no creo que sea el caso de hoy; ha sido una buena primera parte y en la segunda no hemos hecho un buen partido", declaró en rueda de prensa.

"En la primera era un partido más o menos controlado, excepto los cinco minutos finales. En la segunda, en la acción del gol, estamos un poco lentos en todo, un poco lentos en la presión, pese a que ha sido un golazo. A partir de ahí nos vamos un poco del partido, tenemos demasiada prisa y generamos más transiciones de ellos. El segundo, es una acción así. Es algo que no tenemos que hacer, hay que estar en el partido porque podemos empatar", indicó

Carrión consideró que los suyos circularon el balón "sin demasiada profundidad en algunas situaciones" y que esto permitió al rival robar y hacer daño: "Sin ocasiones clarísimas, se veía que ellos estaban mejor en los segundos balones y en lo que generan cuando golpean en largo".

Por otro lado opinó que el calor "a la hora de analizar el partido, no es concluyente" y afirmó que "el club siempre está preparado para poder mejorar el equipo" hasta el cierre del mercado pese a que "el once que hemos sacado hoy es un buen once y la primera parte es bastante buena". EFE

cmg/arh