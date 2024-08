Delcy Rodríguez denuncia un intento de Machado y González de "asaltar el poder político"

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha advertido de que los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González pretendía "asaltar el poder político" tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que las autoridades han declarado ganador a Nicolás Maduro a pesar de las denuncias de fraude de la oposición. "Sabíamos que los planes de María Corina Machado, de González Urrutia, era asaltar el poder político en Venezuela con el extremismo, el fascismo (...). Ellos quieren a Venezuela para entregársela a los poderes hegemónicos, para entregársela a los Estados Unidos, a los gobiernos de Europa, para regalar nuestras riquezas naturales, para convertir a Venezuela en una oveja de las otras tanta que tiene el gobierno de Estados Unidos, de los gobiernos ovejas que obedecen, que se arrodillan ante sus groseras instrucciones", ha argumentado Rodríguez durante un acto recogido por el portal oficialista Últimas Noticias. Rodríguez se ha referido además al "odio" de los "factores extremistas" movido por una "red internacional del fascismo" que promueve el odio y la muerte y pretenden llevar a la humanidad a una guerra de grandes dimensiones. "Así como llevaron a Europa a la II Guerra Mundial, pretenden llevar a la humanidad a otra guerra mundial ya de dimensiones nucleares", ha alertado. Este odio hacia el presidente Nicolás Maduro "es una expresión del clasismo de la extrema derecha". "Ahí está su mayor expresión racista contra el pueblo, contra el humilde, y uno entiende desde esa óptica porqué el presidente y el pueblo les resulta tan molestoso", ha argumentado. Rodríguez ha defendido así la nueva Ley Contra el Fascismo que va a enfrentar estas situaciones lideradas por "desalmados" que no les importa asesinar y ha emplazado a Machado a "dar la cara". "Que no mande a delincuentes a quemar módulos policiales, a quemar escuelas, a quemar centros de salud, a matar a nuestros jóvenes. ¡Cobarde! Eres mil veces cobarde si te la das de tan bravucona. Bravucona son nuestras mujeres venezolanas, las patriotas, que defienden este territorio y han tenido que lidiar con el grosero y criminal bloqueo económico contra Venezuela", ha resaltado. Para Rodríguez, la emigración venezolana se debe al bloqueo económico solicitado por "ella y sus secuaces". "He allí el fascismo, el clasismo, el factor extremista", ha remachado.

