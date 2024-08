Suiza ofrece 53.000 euros por un método respetuoso con el medio ambiente para recuperar munición en sus lagos

La Oficina Federal de Contrataciones de Defensa (Armasuisse) ha lanzado una convocatoria en la que ofrece 52.763 euros (50.000 francos suizos) a quien presente un método respetuoso con el medio ambiente para recuperar la munición que fue sumergida en varios lagos suizos entre 1918 y 1964. En concreto, se trata de munición "problemática", excedente, obsoleta pero en perfecto estado, e incluso partidas rechazadas de producción. La mayor parte está a unos 150 y 220 metros (m) de la superficie en los lagos de Thun, de Brienz y en el de Lucerna. Las ideas para recuperarlas se podrán presentar hasta el 6 de febrero de 2025. Tras ser evaluadas por un panel de expertos, el resultado se anunciará en abril y los tres mejores proyectos recibirán un premio en metálico de 52.763 euros (50.000 francos suizos). En 2005 se llevó a cabo una evaluación de las posibles técnicas de recuperación de estas municiones. Según ha informado Armasuisse, todas las soluciones propuestas en ese momento hubieran provocado "una enorme turbulencia de lodos" y hubieran supuesto "altos riesgos para el sensible ecosistema del lago". "La munición sumergida está cubierta por una fina capa de sedimentos de hasta dos metros de espesor. Si los sedimentos se agitan durante la recuperación, podría perderse oxígeno, que a esa profundidad sólo está disponible en pequeñas cantidades. Como consecuencia, se podría dañar el ecosistema del lago", ha explicado el organismo. Asimismo, Armasuisse ha apuntado a otros factores que suponen "grandes retos" para la operación. Entre otros, la escasa visibilidad, los riesgos de explosión, la profundidad del agua, la corriente, las dimensiones --de cuatro milómetros a 20 centímetros de tamaño y de 0,4 gramos a 50 kilos de peso), el estado de la munición sumergida, o el hecho de que si bien la mayoría de los componentes de la munición están hechos de hierro y son magnéticos, algunos detonadores están hechos de cobre, latón o aluminio no magnéticos. Si bien el organismo no tiene previsto implementar las ideas presentadas de forma inmediata, ha señalado que éstas podrían servir como base para aclaraciones adicionales o para iniciar proyectos de investigación.

