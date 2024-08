Sonia Monroy nos cuenta su desconocida 'historia' con Brad Pitt: "Lo mandé a la mierda"

Tras una temporada instalada en Los Ángeles para cumplir su sueño de triunfar como actriz en Hollywood, Sonia Monroy ha regresado a nuestro país para disfrutar de unas vacaciones en casa. Y su primera aparición ha sido junto a su íntima amiga Yola Berrocal en la première de la película 'Odio el verano', donde nos ha contado qué ha estado haciendo y nos ha dejado sin palabras al revelar su mala experiencia con el mismísimo Brad Pitt. Entre rodaje y rodaje en la meca del cine, ha tenido tiempo para dar forma a un proyecto que sorprenderá a más de uno. Y es que como ha revelado "voy a tener mi propia serie y la voy a escribir yo". "No puedo decir nada pero va sobre mi vida" ha avanzando, aclarando que no son unas memorias pero sí algo que lleva mucho tiempo luchando para que se haga realidad. Aunque echa mucho de menos España, tras 14 años en Los Ángeles no se plantea regresar por el momento porque en Hollywood está "muy feliz, volcada 100% en mi carrera como actriz y aparte, guionista y directora. Es muy duro, aprendiendo cada día, rodeándome de actores buenísimos". "Pero no me veo jubilándome allí" reconoce, convencida de que tarde o temprano volverá a su país. Soltera y sin compromiso, Sonia confiesa que no le importaría encontrar el amor, pero tiene claro que no sería con Álvaro Muñoz Escassi: "No, está muy mayor ya, piensa, a mí me gustan bebecitos. El Escassi ya tiene mi edad. No, no, no, ya para caducada yo. A mí me gustan como el Leonardo DiCaprio de 25 para abajo, pero es la verdad, claro, hombre, ya para gallina del caldo ya soy yo. No tengo nada contra él pero no es mi tipo" sentencia. Tampoco es su tipo de hombre Brad Pitt, al que como ha revelado "mandé a la mierda". "Fue muy prepotente esa noche, la famosa noche de Makoke, hace mucho. Luego me lo encontré otra vez, justamente, y lo mandé a la mierda porque fue muy maleducado. Se hizo una foto con una amiga y no quería, se ponía así a hablar y era muy maleducado. Entonces cuando me dijo mi amiga... ponte a hacer la foto, Entonces cuando se puso al lado mío le dije, mira, ahora te vas... Yo no hablaba inglés en aquel entonces, si no, lo hubiera mandado a la 'shit'. Pero es que no hablaba inglés. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Ahora te vas a la mierda, yo no quiero la foto. Que él se quedó así como diciendo, no entendió lo que le dije, pero por mi reacción, además que yo soy muy expresiva" rememora.

