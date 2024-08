Simon Kjær, capitán de Dinamarca, se retira de la selección tras 132 partidos

Copenhague, 23 ago (EFE).- El central del Milan y capitán de Dinamarca Simon Kjær anunció este viernes su retirada de la selección a los 35 años y después de 132 partidos como internacional.

"Es el momento adecuado para dejar la selección, aunque claro que al mismo tiempo me siento triste, porque nada en el fútbol es superior a representar a tu país. He disfrutado cada una de las 132 veces que he estado en el campo cantando el himno con mis compañeros y los hinchas", señaló Kjær en un comunicado de la Federación Danesa (DBU).

El exjugador del Palermo, Wolfsburgo y Sevilla, entre otros, debutó en 2009 con Dinamarca y formó parte del plantel en seis fases finales, incluida la pasada Eurocopa, en la que no llegó a disputar un minuto.

Kjær asumió la capitanía en 2016 tras la retirada del también central Daniel Agger.

En octubre de 2023 superó al portero Peter Schmeichel como el jugador con más partidos internacionales con Dinamarca, pero su compañero Christian Eriksen le arrebató el récord en la última Eurocopa.

El seleccionador nacional, Morten Wieghorst, comunicará en las próximas semanas quién será el nuevo capitán de la selección, informó la DBU.

Dinamarca se encuentra en el mismo grupo que España -además de Serbia y Suiza- en la próxima edición de la Liga de Naciones de la UEFA, que comienza en septiembre.