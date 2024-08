García Pimienta: "Su gol en el minuto uno condiciona el partido"

Sevilla, 23 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, lamentó la derrota contra el Villarreal en un "partido complicado porque en el minuto uno se ponen por delante", lo que "condiciona", pese a lo cual sus jugadores ha "empatado antes del descanso, sometido" al rival "y creado ocasiones para haber ganado".

Sin embargo, el Villarreal marcó el 1-2 en el descuento, lo que deja a García Pimiento "jodido por el resultado", aunque cree que "jugando así siempre se está más cerca de ganar", pero precisó que el Sevilla ha "encajado cuatro goles en dos partidos y así es complicado", por lo que pidió a sus defensores "ser más contundentes".

"Hemos tenido fallos defensivos en momentos puntuales. Si no somos contundentes, estos equipos te penalizan. La clave está en no conceder ocasiones. Debemos construir desde la defensa, que no nos creen ocasiones y que no sean claras. No es el camino encajar cuatro goles en dos partidos. Tenemos que mejorar muchísimo", admitió el técnico catalán.

García Pimienta no espera más refuerzos en este final de mercado porque "para que venga un jugador, tiene que salir uno. Si no sale nadie, con esta plantilla hay que aguantar toda la temporada", por lo que está "preparado para todo" y "confiado" en que "los que están aquí son los mejores".

El preparador barcelonés no quiso cargar las tintas sobre sus zagueros porque "si los defensas se ven vendidos a cuarenta metros, hay muchas opciones de que el rival cree ocasiones", por lo que los problemas atrás "no es son cosa de la línea defensiva, es un problema de todos".

A pesar de la derrota, García Pimienta cree que "el partido ha sido completo en líneas generales, salvo en las acciones en las que ellos han marcado" en dos minutos "claves: si encajas en el 95, te llevas un jarro de agua fría pero es que el partido estaba ya condicionado por un gol en el uno", insistió. EFE

