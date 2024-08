China presenta estrategia para la producción masiva de agua en la Luna

Cientificos chinos han desarrollado un nuevo método de producción masiva de agua a través de una reacción entre el regolito lunar y el hidrógeno endógeno. El agua desempeña un papel crucial en la supervivencia humana en la superficie lunar, por lo que ha atraído una gran atención de la investigación. Los resultados de las investigaciones de exploraciones lunares, como las misiones Apolo y Chang'E-5, han revelado la presencia generalizada de agua en la luna. Sin embargo, el contenido de agua en los minerales lunares es extremadamente bajo, oscilando entre el 0,0001% y el 0,02%. Sigue siendo un desafío extraer y utilizar agua in situ en la luna. "Utilizamos muestras de regolito lunar traídas por la misión Chang'E-5 en nuestro estudio, tratando de encontrar una manera de producir agua en la luna", dijo en un comunicado Wang Junqiang, del Instituto de Tecnología e Ingeniería de Materiales de Ningbo (NIMTE). El estudio fue publicado en The Innovation. CIEN BOTELLAS DE MEDIO LITRO SACADAS DE UNA TONELADA DE REGOLITO El estudio reveló que cuando el regolito lunar se calienta por encima de los 1200 K con espejos cóncavos, un gramo de regolito lunar fundido puede generar entre 51 y 76 mg de agua. En otras palabras, una tonelada de regolito lunar podría producir más de 50 kg de agua, lo que equivale a unas cien botellas de 500 ml de agua potable. Esto sería suficiente agua potable para 50 personas durante un día. Además, se descubrió que la ilmenita lunar (FeTiO3) contiene la mayor cantidad de hidrógeno implantado por el viento solar entre los cinco minerales primarios del regolito lunar, debido a su estructura reticular única con túneles subnanométricos. Los experimentos de calentamiento in situ indicaron que el hidrógeno en los minerales lunares es un recurso sustancial para producir agua en la Luna. Dicha agua podría usarse tanto para beber como para regar las plantas. Además, podría descomponerse electroquímicamente en hidrógeno y oxígeno, siendo el hidrógeno el que se utiliza para obtener energía y el oxígeno el que es esencial para respirar.

