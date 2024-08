Al menos siete muertos por un incendio en un hotel al oeste de Seúl

Al menos siete personas han muerto por un incendio desatado este jueves por la tarde en un hotel de la ciudad surcoreana de Bucheon, al oeste de Seúl, según un balance preliminar de las autoridades locales, que han confirmado también once heridos. Las llamas se iniciaron en una habitación de la octava y penúltima planta del edificio. Entre los fallecidos figuran clientes del hotel, incluido al menos una persona de origen extranjero, según las fuentes citadas por la agencia de noticias Yonhap. Varios de los fallecidos perecieron tras saltar desde las ventanas del hotel, mientras que otros fueron localizados en dependencias interiores. Aunque las llamas no se extendieron por el edificio, sí generaron gran cantidad de humo. Un portavoz policial ha evitado dar por cerrado el balance de víctimas, habida cuenta de que a última hora del día aún seguían las tareas de extinción y aún no se había realizado un rastreo completo del edificio.

