(Previa) El Betis mide la bisoñez del Kryvbas en la ida del 'playoff' definitivo

El Real Betis Balompié visitará este jueves (20.00 horas) al FC Kryvbas en la ida de su 'playoff' de acceso a la Conference League, eliminatoria cuyo partido de vuelta será el 29 de agosto en tierras sevillanas y al que los béticos querrán llegar con los deberes hechos, frente a un rival poco conocido y de corta edad. Este bisoño club ucraniano, con escasa presencia histórica en torneos del 'Viejo Continente', se refundó en el verano de 2018. No en vano, la quiebra económica de un lustro antes había provocado su desaparición y que abandonase su sitio en la Premier League de Ucrania. Para colmo, ahora que el Kryvbas ha resurgido hasta alcanzar cotas europeas, la persistente guerra en su país por culpa del Ejército ruso le obliga a afrontar en el exilio sus encuentros como local. Por ese motivo, el Betis disputará este compromiso en la localidad eslovaca de Kosice. El equipo bético no debería tener excesivos problemas para eliminar a este rival, que el curso pasado fue una revelación en su liga al concluir en la tercera posición. Eso le dio un billete para jugar la tercera ronda previa de la Europa League 2024/25, pero fue apeado tras encajar dos derrotas ante el Viktora Plzen checo (1-2 y 1-0). Debido al nuevo formato que la UEFA implementa desde esta campaña en sus torneos, el Kryvbas 'cayó' a este 'playoff' de la Conference. Quizá su principal atractivo para el público español está en el banquillo, ya que su técnico es el ucraniano Yuriy Vernydub, quien ganó al Real Madrid el 28 de septiembre de 2021 en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo hizo entrenando al Sheriff Tiraspol, con triunfo por 1-2 durante la jornada 2 del Grupo D en aquella Champions League. Aunque ese día el equipo merengue fue muy superior en todas las facetas, terminó pagando caro sus numerosos errores defensivos frente a los pupilos de Vernydub. En esta ocasión, dirigiendo al también humilde Kryvbas, el técnico ucraniano buscará sorprender a otro club español. De hecho, el Betis no llegará en forma a esta cita, tras haber empatado sus tres últimos partidos: dos amistosos (0-0 contra el Cádiz y 1-1 ante el Bayer Leverkusen) y el estreno en LaLiga EA Sports (1-1 frente al Girona). Por si fuera poco, la plantilla que comanda el entrenador chileno Manuel Pellegrini todavía no ha encontrado sustitutos para Willian José ni para Ayoze Pérez, por lo que su línea ofensiva parece endeble con Juanmi Jiménez, Aitor Ruibal y 'Chimy' Ávila como únicos referentes. Isco Alarcón sigue de baja y se especula con su adiós al Betis, mientras que Cédric Bakambu arrastra desde hace varias semanas una lesión muscular. Así que la inspiración en ataque debería partir desde la mediapunta gracias a Nabil Fekir y a Pablo Fornals, quienes aún acusan un ritmo de pretemporada veraniega.

