Montero ve la política migratoria del PP "indistinguible" de la ultraderecha y pide a Feijóo rectificar a Albiol

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado este miércoles la política migratoria del PP, "indistinguible de la que practica la ultraderecha", al tiempo que ha exigido al presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que "rectifique" las palabras del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, que ha asegurado que la migración acaba "en la mayoría de casos" con la "ocupación de viviendas de manera ilegal o viviendo hacinados" porque no pueden trabajar. En declaraciones a los medios en un acto en Rota (Cádiz) en el que ha sido preguntada por la reunión de este viernes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, Montero ha asegurado que el Gobierno está "dispuesto" a volver a llevar al Congreso la reforma de la Ley de Extranjería para que la acogida de menores no acompañados --realidad que ha desbordado los servicios canarios-- deje de ser "voluntaria" por parte de las comunidades autónomas. Pero sólo, ha aclarado, en el caso de que el PP vaya a votar a favor. En este punto, ha recordado el rechazo del PP a esta iniciativa, una postura política que para la vicepresidenta primera coincide con la que practica la ultraderecha. Montero ha criticado que el PP, como la ultraderecha, "criminalice" a los que vienen a España a "buscar mejores condiciones de vida" y los "asocie a la delincuencia y violencia". Para la responsable gubernamental, hay que dar una "solución urgente" a los menores migrantes no acompañados y ésta pasa, a su juicio, por la reforma de la Ley de Extranjería. Además, la vicepresidenta primera ha sostenido que el Gobierno actúa con "transparencia" en materia de migración --"ordenada y de defensa de los derechos humanos"-- y ha recordado que el presidente del Gobierno iniciará la próxima semana (27 al 29 de agosto) una gira por África que incluye los países de Mauritania, Gambia y Senegal, en plena crisis migratoria especialmente en la ruta que se dirige a Canarias. De esta manera, Sánchez, que recupera su agenda oficial tras las semanas de vacaciones, volverá a Mauritania siete meses después de acudir a Nuakchot junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde se abordó reforzar la cooperación con este país africano con el objetivo de frenar el incremento de inmigrantes irregulares que llegan en pateras. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en que lo ideal es que la reforma de la Ley de Extranjería se haga mediante un decreto ley aunque ha matizado que lo importante es que salga adelante. Así lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación, tras agregar que en la reunión con el presidente, Pedro Sánchez, que tendrá lugar este viernes en La Palma se hablará del repunte migratorio, pero también de la agenda canaria o los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025, entre otros asuntos.

