Mónica García pide al PP que "contenga sus alarmas innecesarias" y "mensajes anticientíficos" sobre viruela del mono

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que "contengan sus alarmas innecesarias y sus mensajes anticientíficos" sobre la viruela del mono, al tiempo que ha insistido en "transmitir tranquilidad y prudencia" y ha asegurado que España está "muy bien preparada". "Tenemos que estrechar la vigilancia, seguir las recomendaciones científicas e internacionales y transmitir tranquilidad y prudencia en aquellos mensajes de aquellos que tienen tantas ganas siempre, sobre todo cuando llegan este tipo de casos, de emitir bulos y emitir desinformación para intentar desgastar, en este caso, al Gobierno y al Ministerio. Intentar pedirles al Partido Popular que contenga un poquito sus alarmas innecesarias y sus mensajes anticientíficos porque creo que ahora mismo es muy importante que el mensaje sea claro", ha declarado la ministra en una entrevista en el programa 'Las Mañanas' de RNE recogida por Europa Press. Así, la ministra ha pedido "no alarmar innecesariamente" y "estar preparados para cualquier escenario", aunque ha recalcado que España está "muy bien preparada, no solamente para la vigilancia, sino también para, en caso necesario, la vacunación". Con respecto a la vacunación frente a la mpox, García ha recalcado que "solo se recomienda vacunar a los grupos de riesgo", que son aquellos que tienen un mayor riesgo "por sus prácticas sexuales, porque este virus se transmite por contacto directo, por contacto sexual, aunque en África se está viendo también que el contacto íntimo también está siendo importante y se están viendo muchos casos en niños", y, por otro lado, está "el riesgo ocupacional", que afecta a "todos aquellos profesionales, tanto sean sanitarios como aquellos que puedan estar en los entornos donde haya podido haber ese tipo de contacto". No obstante, la ministra ha recordado que "ya hay gente que está vacunada", porque en el año 2022 España tuvo 7.500 casos y se vacunaron 40.000 personas. "Con esto fuimos capaces de contener la epidemia y ahora mismo estamos hablando de 268 casos en 2024. Así que, con todo el rigor, con toda la preocupación, pero también con toda la prudencia, vamos a ir viendo cómo evolucionan estos casos en Europa y, por supuesto, siempre abiertos a ver cómo evoluciona y cómo vamos cambiando y cómo vamos adaptándonos a las nuevas situaciones", ha afirmado. "El Ministerio siempre trabaja codo con codo con todas las comunidades y es muy bueno que todos tomemos las mismas medidas. Y que seamos capaces de dar mensajes claros, que seamos capaces de dar certidumbre. Esto no es una carrera por ver quién vacuna antes y quién lo hace mejor, sino cómo lo hacemos de manera coordinada para que la población esté protegida y que la población esté informada", ha apuntado García al ser preguntada sobre la posibilidad de que algunas comunidades autónomas como Madrid amplíen sus citas para llamar a la vacunación. En este sentido, la ministra ha recalcado la importancia de una respuesta coordinada porque "es mucho más efectiva" porque "la población agradece que se hable con el rigor científico". "Es bastante más sensato, más inteligente y más científico que lo hagamos de manera coordinada. Si hay alguna comunidad que quiere ir por libre, siempre que sea ir por libre a la hora de vacunar de más, pues bien. Pero yo creo que es bastante más interesante desde el punto de vista de salud pública, dar mensajes coordinados y tomar acciones coordinadas", ha declarado. En lo que respecta al control de fronteras, la ministra ha señalado que "desde Sanidad Exterior se va a mejorar la información a los viajeros" y "se van a coordinar con las autoridades aeroportuarias y a dar información para dar cita en centros de vacunación internacional a aquellos viajeros que vayan a viajar a los países que están afectados". Por último, la ministra ha asegurado que "está dispuesta a comparecer en cualquier momento sobre este asunto", tal y como le ha pedido el Partido Popular. "Desde el Ministerio estamos dando todas las explicaciones, toda la información pormenorizada a los portavoces, a las comunidades autónomas, a los organismos que están involucrados dentro de la Administración General del Estado, faltaría más que no diéramos información, pero vamos, creo que en ese aspecto, desde el Ministerio de Sanidad y desde las comunidades autónomas, insisto que trabajamos codo a codo, creo que estamos aportando la información veraz, con todo el rigor científico que merece ahora mismo esta situación epidemiológica y vamos a seguir haciéndolo", ha concluido.

