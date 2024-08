Lothar Matthäus ve a Joshua Kimmich como nuevo capitán de la selección alemana

El exjugador Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán, tiene un claro favorito para el puesto de nuevo capitán en la selección germana masculina, y por ello ha propuesto a Joshua Kimmich en declaraciones a la agencia de noticias dpa. "Hay mucho que decir a favor de Joshua Kimmich", afirmó Matthäus. "Soy un admirador suyo. Puede jugar a nivel mundial en dos posiciones. Lidera el juego, mete el dedo en la llaga, es muy inteligente y sabe leer el partido", añadió el ahora comentarista del canal Sky. Tras la retirada de Ilkay Gündogan de la selección, Alemania necesita un nuevo capitán. Matthäus, además, también tiene claro quién debe ser el segundo capitán: "Veo a Jonathan Tah como su suplente. Él también asume responsabilidades, como ha demostrado durante años en el Leverkusen", enfatizó el exinternacional, de 63 años. "El hecho de que se contuviera todo el tiempo en el póquer de fichajes con el Bayern Múnich demuestra lo maduro que es", comentó sobre el largo proceso de negociaciones de cara a dejar su actual club, el Bayer Leverkusen. Independientemente de esto, el que fuera capitán de Alemania cuando la selección germana se proclamó campeona del mundo en 1990 añadió que está por ver cómo y si el excapitán Manuel Neuer, de 38 años, continuará y en qué condiciones. Stefan Effenberg, excompañero de selección de Matthäus, también espera un anuncio claro de Neuer: "No debe declarar que quiere 'tomarse un descanso' por el momento. No. Tiene que decir inequívocamente: 'Seguiré' o 'me retiraré'", exigió Effenberg en una columna publicada en el medio 'T-Online'. "¿Dejarlo ahora y volver en 2025, 2026? Eso no tiene sentido, más bien dañaría su imagen pública", explicó Effenberg. Después de todo, detrás le espera el portero del Barcelona Marc-André ter Stegen, de 32 años, "que podría jugar fácilmente tres torneos más como número uno. En algún momento, hay que abrir la puerta para que ter Stegen se convierta en titular", reclamó. Al igual que Matthäus, Effenberg se inclina por Kimmich para la capitanía de 'Die Mannschaft'. "Con su experiencia y su carácter, lo tiene todo. "Ya ha vivido muchas cosas, tanto en el Bayern como en la selección, grandes éxitos y amargas derrotas; eso forma parte de la capacidad de liderar y ayudar a los jugadores más jóvenes", opinó. Matthäus también elogió al excapitán Gündogan tras su retirada de la selección: "Ha hecho un trabajo muy bueno, se va con la cabeza bien alta". "Tomó una decisión que puedo entender. Es un padre joven y quizás ahora quiera concentrarse más en su trabajo en el club y en su familia", agregó sobre el todavía jugador del FC Barcelona.

Compartir nota: Guardar Nuevo